"Thời điểm khó khăn nhất là lúc kiểm nghiệm bản lĩnh cán bộ"

Ngày 18/11, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Coi khó khăn là động lực để dấn bước

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của Đà Nẵng trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, thông suốt; duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm đời sống người dân dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Phó Thủ tướng hỏi ý kiến, đánh giá của người dân về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại phường Hải Châu (Ảnh: Hoài Sơn).

Phó Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của địa phương vì ảnh hưởng mưa lũ và đánh giá thành phố thủ phủ miền Trung đang làm tốt các nhiệm vụ khi ổn định được đời sống, bảo đảm các điều kiện cơ bản, thiết yếu để phục vụ đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền thành phố khi đạt được các kết quả tích cực từ việc xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đã đạt mục tiêu đề ra của năm trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Phó Thủ tướng nhận định, thiên tai là phép thử nặng nề nhưng thông qua việc ứng phó có thể thấy bản lĩnh, tinh thần quyết tâm cao của Đảng bộ và chính quyền thành phố

Trong thời điểm khó khăn, Phó Thủ tướng lưu ý Đà Nẵng tiếp tục chăm lo công tác tư tưởng cho cán bộ trên tinh thần không ngại khó, không ngại khổ vì lúc này đất nước và thành phố đang trông đợi.

“Thời điểm khó nhất là lúc kiểm nghiệm, thể hiện bản lĩnh, ý chí, nỗ lực cao nhất. Chúng ta phải lấy tinh thần, danh dự của cán bộ để động viên, khích lệ mỗi người. Hãy coi tất cả khó khăn là động lực, chúng ta sẽ thành công”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những nút thắt mà Đà Nẵng và nhiều địa phương đang gặp phải khi tổ chức chính quyền 2 cấp. Nổi bật nhất là bài toán thừa - thiếu nhân sự, một bộ phận cán bộ lúng túng khi tiếp nhận thêm hàng trăm nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Phó Thủ tướng nhắc thành phố tập trung cao độ cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, xem đây là nhiệm vụ then chốt và cần rà soát, cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khẩn trương tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ.

Thêm nữa, Đà Nẵng cần tiếp tục rà soát lại việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong nội bộ. Những nhiệm vụ vượt quá khả năng của cấp xã cần được kiến nghị điều chỉnh, những việc cơ sở có thể làm tốt thì mạnh dạn giao, kèm theo cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng.

“Phân cấp phải đi đôi với phân bổ nguồn lực. Không thể giao việc rất lớn mà không có người, không có phương tiện, không có kinh phí”, Phó Thủ tướng nêu nguyên tắc.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đồng tình với kiến nghị về cơ chế tiền lương, thu nhập tăng thêm, đồng thời khuyến khích Đà Nẵng đề xuất các mô hình thí điểm trong chuyển đổi số, quản trị đô thị, quản lý tài sản công.

Phép thử của cấp xã khi ứng phó với thiên tai

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, báo cáo về những ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ với thành phố vừa qua. Ông xác nhận, đây cũng là phép thử cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã mới trong việc ứng phó với thiên tai, lũ lụt khẩn cấp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Quang đánh giá, cơ bản chính quyền cấp xã đã làm tốt, linh hoạt, chủ động trong việc bố trí lực lượng tại chỗ ứng phó với bão lũ. Tuy nhiên việc vận hành bộ máy trong điều kiện đặc biệt vẫn bộc lộ một số khuyết điểm. Thời gian tới, Thành phố sẽ có cuộc họp để đánh giá kỹ hơn, nhìn nhận những hạn chế để có giải pháp, chỉ đạo kịp thời.

Ông Quang cũng khái quát, trong thời gian ngắn, Đà Nẵng đã nỗ lực tổ chức sắp xếp bộ máy trên tinh thần tinh gọn, bố trí cán bộ hiệu quả. Thành phố cũng làm tốt việc đưa cán bộ cấp sở xuống hỗ trợ cấp xã.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc điều động cán bộ còn một số vướng mắc như tâm lý của cán bộ, nhân sự điều động thường “xin", không muốn đi. Việc này khiến nhiều công tác ách tắc lại, tiêu biểu như hiện tượng phòng cấp sở nhiều cấp phó, thừa nhân lực, đáng ra nên đưa về cơ sở để rèn luyện cán bộ tốt hơn.