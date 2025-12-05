Phụ cấp của chủ tịch xã dự kiến tăng từ 1/1/2026 ra sao?

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nếu được thông qua, các quy định của dự thảo sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.

Một trong những nội dung được sửa đổi đáng chú ý là điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo cấp xã.

Cụ thể, phụ cấp của chủ tịch UBND xã mới là 0,6. Mức 0,7 được đề xuất áp dụng cho chức danh này ở Hà Nội và TPHCM. Mức này đang cao hơn 0,35-0,45 so với quy định hiện hành.

Căn cứ danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị quy định tại Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan chủ trì soạn thảo quy định thành 2 mức đối với từng chức danh: Các xã, phường, đặc khu thuộc TP Hà Nội, TPHCM và các xã, phường, đặc khu còn lại.

Đồng thời, dự thảo nghị định quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới thấp hơn 0,05-0,1 so với cấp huyện cũ.

Bộ Nội vụ cho biết phương án này bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; phù hợp, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp.

Mức phụ cấp mới của các chức danh cấp xã dự kiến:

Dự thảo nghị định cũng bãi bỏ quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh chủ tịch UBND xã và phó chủ tịch UBND xã tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Trước đó liên quan đến việc lấy ý kiến về nội dung này, Bộ Tư pháp đề nghị rà soát Quy định số 368-QĐ/TW để quy định bảo đảm tương quan các chức danh khác tương đương đang hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Đơn vị này nêu ví dụ: Trưởng phòng cấp xã thuộc TP Hà Nội, TPHCM dự kiến là 0,35; Trưởng phòng và tương đương cơ quan, đơn vị của cơ quan trực thuộc Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP là 0,5. Hai chức danh lãnh đạo này theo Quy định số 368-QĐ/TW tương đương nhau, thuộc bậc 8 nhóm IV.

Về kiến nghị này, Bộ Nội vụ cho biết phương án này bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, phù hợp, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tránh việc hiểu “cấp xã là cấp huyện thu nhỏ”.

Còn Ban Tổ chức Trung ương cho rằng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với UBND cấp xã mới do Bộ Nội vụ xây dựng cơ bản phù hợp với Kết luận số 206-KL/TW. Cơ quan này cũng đề nghị tổng hợp đầy đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát kỹ lưỡng, khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định.