Phó Thủ tướng: Đầu tư công sẽ được giao cho địa phương quyết định

Ngày 19/3, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Bung (Đắk Lắk) và có buổi làm việc với địa phương để nắm bắt tình hình chung tại xã biên giới.

Xã Ea Bung được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ea Bung và Ya Tờ Mốt, địa phương có diện tích hơn 390km2, đường biên giới giáp Campuchia dài 13,1km, dân số hơn 9.700 người thuộc 21 dân tộc anh em. Đây là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo khá cao hơn 35%.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Bung, cho biết bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, các phòng chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Theo ông Tiên, sau gần 10 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cơ bản hoạt động hiệu quả, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, phục vụ tốt cho người dân.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Bung được ghi nhận hoạt động hiệu quả, xếp hạng 3/102 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bí thư Đảng ủy xã Ea Bung thẳng thắn cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương còn một số khó khăn khi khối lượng công việc của xã rất nhiều nhưng biên chế còn thiếu so với quy định nên một số cán bộ phải kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ, phải thường xuyên xuống cơ sở để xử lý các kiến nghị của nhân dân.

Ông cho biết thêm, đội ngũ cán bộ thôn còn hạn chế trình độ trong công tác chuyển đổi số khi hạ tầng công nghệ, mạng Internet chưa ổn định và người dân còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, xã biên giới Ea Bung còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi xuống cấp, cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ... Do đó, địa phương kiến nghị Trung ương ưu tiên nguồn lực đầu tư cho xã biên giới để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Sau khi lắng nghe ý kiến của địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận việc xã Ea Bung đã ổn định sau sáp nhập, đời sống người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Ông lưu ý tỷ lệ hộ nghèo của xã hơn 35%, ở mức khá cao nên cần có giải pháp để hỗ trợ bà con trong sản xuất, tạo nguồn vốn để cải thiện đời sống.

Đồng thời, địa phương cần tiếp tục phát triển các mô hình nông nghiệp hiệu quả, nhất là nông nghiệp công nghệ cao và đầu tư hệ thống thủy lợi, kênh mương để chủ động nguồn nước tưới cho người dân.

Đối với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng cho biết Trung ương đã phân cấp, chuyển giao nhiệm vụ về cấp xã nhằm giải quyết trực tiếp công việc cho người dân. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần chủ động rà soát, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thiện cơ chế.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, thời gian tới, việc phân bổ nguồn lực, đầu tư công sẽ được giao cho địa phương quyết định, từ lựa chọn danh mục đến điều chỉnh vốn. Ngoài ra, Trung ương tiếp tục đầu tư các dự án lớn về giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế và nghiên cứu chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở, nhất là tại vùng khó khăn, vùng biên.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk và các địa phương tập trung lãnh đạo, triển khai hiệu quả các chương trình, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ea Bung, ngôi trường có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.