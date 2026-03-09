Chủ tịch Cần Thơ cam kết không để kiến nghị của dân rơi vào im lặng

Sáng 9/3, tại Đảng ủy phường Tân An, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 2) đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri phường Tân An, trình bày chương trình hành động của mình.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 (Ảnh: Minh Trung).

Đơn vị bầu cử số 2 bao gồm 5 ứng cử viên đến từ ba phường Tân An, Cái Khế và Ninh Kiều. Các ứng cử viên gồm ông Trương Cảnh Tuyên (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ), bà Trần Thị Vĩnh Nghi (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều), ông Thiều Quang Thân (Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ), bà Lê Thị Ngọc Trúc (Ủy viên Đảng ủy phường Ninh Kiều) và ông Nguyễn Minh Khởi (bác sĩ, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Răng hàm mặt Sài Gòn Cần Thơ).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết không để kiến nghị của dân rơi vào im lặng

Trình bày chương trình hành động, ông Trương Cảnh Tuyên, với vai trò là người trực tiếp điều hành chính quyền thành phố, khẳng định thấu hiểu kỳ vọng của cử tri về một Cần Thơ phát triển nhanh hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, thủ tục hành chính thuận lợi hơn và đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Ông Tuyên cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, sẽ luôn gần dân, lắng nghe kiến nghị của dân, trực tiếp theo dõi, đôn đốc giải quyết các vấn đề phức tạp, kéo dài, không để kiến nghị của dân rơi vào im lặng, không phản hồi.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (Ảnh: Minh Trung).

Về phát triển kinh tế, ông Tuyên hứa sẽ cùng tập thể UBND thành phố tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nông dân. Đặc biệt, ông sẽ ưu tiên phát triển logistics, công nghiệp chế biến sâu nông sản, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.

Về hạ tầng, ông Tuyên nhấn mạnh sẽ chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, các công trình kết nối khu, cụm công nghiệp và liên kết vùng. Đồng thời, sẽ thực hiện lộ trình xử lý các điểm ngập, ùn tắc giao thông nghiêm trọng, công khai tiến độ để cử tri giám sát và kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí.

Cuối cùng, ông Tuyên cam kết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính. "Tôi sẽ chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giảm tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần nhằm tiết kiệm chi phí.

Kiên quyết xử lý những biểu hiện gây phiền hà, thiếu trách nhiệm; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chính quyền phải thực sự là chính quyền phục vụ nhân dân", ông Tuyên khẳng định.

Các ứng cử viên khác cũng đưa ra nhiều cam kết thiết thực

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi hứa sẽ tích cực tham gia xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo các nghị quyết của HĐND thành phố thiết thực, khả thi. Bà đặc biệt quan tâm đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gia tăng cơ hội việc làm, cũng như tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.

Ông Nguyễn Minh Khởi cam kết kiến nghị cải thiện thủ tục hành chính theo hướng giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian xử lý, tăng trách nhiệm giải trình. Ông cũng thúc đẩy cơ chế đối thoại định kỳ giữa chính quyền và doanh nghiệp theo ngành nghề, giám sát việc ban hành chính sách để đảm bảo tính nhất quán.

Các cử tri của phường Tân An tại buổi tiếp xúc sáng 9/3 (Ảnh: Minh Trung).

Bà Lê Thị Ngọc Trúc hứa sẽ đề xuất các giải pháp chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ông Thiều Quang Thân cho biết sẽ quan tâm đến việc quy hoạch đô thị đồng bộ, minh bạch, bảo vệ môi trường; công khai thông tin về đất đai, dự án để người dân, doanh nghiệp dễ nắm bắt. Ông cũng ủng hộ chính sách thúc đẩy thương mại, dịch vụ và chuyển đổi số.