Phản bác quan điểm sai trái, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng

Sáng 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự Hội nghị có 1.022 đại biểu, trong đó có 239 đại biểu dự ở điểm cầu Trung ương tại Hà Nội và 783 đại biểu ở 33 điểm cầu các địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh (Ảnh: Quang Phúc).

Nhắc lại ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào 6/1/1946, Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 lần này là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 15/3.

Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác thông tin tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Trong bối cảnh công tác tuyên truyền đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt là sự phát triển nhanh của môi trường số, mạng xã hội cùng với nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, tin giả, xuyên tạc, chống phá, bà Thanh lưu ý công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động trong định hướng dư luận cũng như đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị báo chí và các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, như Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Chỉ thị số 28 của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Hướng dẫn số 27 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Toàn cảnh cuộc tập huấn về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Quang Phúc).

Yêu cầu được Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh là bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, có trọng tâm trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Bà cho biết thêm vừa qua, sau hội nghị hiệp thương lần 2 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các địa phương đã kịp thời lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Một định hướng quan trọng khác, theo bà Thanh, là tăng cường tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy tinh thần không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Bên cạnh đó, theo bà, cần phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đa nền tảng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông số và mạng xã hội để mở rộng độ phủ thông tin, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của cuộc bầu cử.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn (Ảnh: Quang Phúc).

Mặt khác, cần chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Cũng theo Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan báo chí và các lực lượng làm công tác tuyên truyền, bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ những người làm công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền trong cả nước, bà Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng công tác tuyên truyền cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới sẽ đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.