Phát hiện hài cốt liệt sỹ kèm dây thắt lưng nữ, nhiều cúc áo quần

Ngày 13/5, tin từ Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, đơn vị đã phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sỹ tại khu vực rừng Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt được phát hiện ở độ sâu 1,2m, kèm nhiều di vật gồm tăng ni lông bọc hài cốt, dây dù, một dây thắt lưng nữ và nhiều cúc áo quần.

Dây thắt lưng được tìm thấy cùng hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Đình Phi).

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sỹ được đội quy tập đưa về khu vực lưu giữ để chăm sóc, hương khói và phục vụ công tác xác minh danh tính.

Trước đó, ngày 8/5, tại rừng Chà Lỳ, thôn Cựp, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, cũng phát hiện, quy tập được một hài cốt liệt sỹ kèm di vật như võng dùng để gói buộc hài cốt, dù nguyên tấm, đinh ghim, một số mảnh tăng cùng 13 cúc áo, quần.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ.