Quy tập 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Ngày 9/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết hơn 6 tháng qua, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Mới đây nhất, ngày 7/5, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại xã Ia Tung, huyện Ô Ya Đao, tỉnh Ratanakir, Vương quốc Campuchia.

Cán bộ, chiến sỹ Đội K52 quy tập hài cốt liệt sỹ tại Vương quốc Campuchia (Ảnh: Huy Bắc).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật như bình tông, kéo quân y, bút máy, lọ penicillin, lược, cúc áo bộ đội, cao Sao Vàng và tiền xu Việt Nam.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, từ ngày 19/11/2025 đến ngày 7/5/2026, Đội K52 đã phát hiện và quy tập được 18 hài cốt liệt sỹ ở Vương quốc Campuchia. Trong đó, tỉnh Ratanakiri quy tập được 8 hài cốt, tỉnh Stung Treng 7 hài cốt và tỉnh Preah Vihear 3 hài cốt.

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Chính phủ, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 đang nỗ lực vượt qua khó khăn về thông tin, địa hình, thời tiết khắc nghiệt tại Campuchia để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.