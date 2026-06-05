Hồi hương, an táng trọng thể 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Sáng 5/6, tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) trọng thể tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hi sinh trên đất bạn Lào và Campuchia, được quy tập trong mùa khô năm 2025-2026.

Dự lễ truy điệu, an táng có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn.

Mùa khô 2025-2026, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K53) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 16 hài cốt liệt sỹ tại 3 tỉnh thuộc Nam Lào và 6 huyện của tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K53 đã khảo sát, xác minh và xử lý khoảng 600 nguồn tin liên quan đến liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Từ những nguồn tin này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ trong Đội K53 được chia thành nhiều tổ công tác, triển khai tìm kiếm trên nước bạn Lào, Campuchia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của các bộ, ngành Trung ương chuẩn bị dâng hoa, dâng hương, kính viếng các liệt sỹ trong buổi truy điệu, an táng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên thực hiện nghi lễ di quan, đưa hài cốt liệt sỹ đến khu vực an táng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng di quan hài cốt các liệt sỹ.

Các hài cốt liệt sỹ được di chuyển về khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, xã Bờ Y.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các đại biểu rải hoa tiễn biệt trên phần mộ các liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống.

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên đất bạn Lào và Campuchia, sáng 5/6, 16 hài cốt liệt sỹ đã được đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Liêm (trú tại xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) xúc động dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các đồng đội mới được quy tập, hồi hương.

Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi - nơi an táng 16 liệt sỹ đợt quy tập này (Ảnh: Google Maps).