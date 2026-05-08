Người dân góp công tìm kiếm 24 hài cốt liệt sỹ trong hang ở núi Chư Pa

Ngày 8/5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao bằng khen đến anh A Hải (SN 1994, trú tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) vì có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở núi Chư Pa (làng Doch 1, xã Ia Ly).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, cho biết thông qua phản ánh của báo chí và đánh giá từ UBND xã Ia Ly, anh A Hải đã phát hiện hệ thống hang đá tại núi Chư Pa, nơi tìm thấy rất nhiều hài cốt liệt sỹ.

Đại diện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao bằng khen đến anh A Hải (Ảnh: Hoàng Long).

Sau khi phát hiện, anh A Hải còn hỗ trợ, dẫn đường cho Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 tiếp cận hiện trường, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực này.

Ghi nhận những đóng góp trên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã quyết định trao bằng khen nhằm động viên, khích lệ anh A Hải.

Như Dân trí thông tin, khoảng năm 2020, trong lúc chăn bò trên núi Chư Pa, anh A Hải vào hang đá bắt dơi và phát hiện áo mưa, lọ thuốc, dép cao su, bát sắt… cùng các di vật nghi của liệt sỹ.

Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 tìm hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở núi Chư Pa (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nghi đây là nơi bộ đội từng trú quân trong chiến tranh, anh đã báo cho dân làng và cùng một người bạn gom các vật nghi là hài cốt để chôn cất tạm trước cửa hang đá.

Năm 2021, khi Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 về xã Ia Ly thu thập thông tin, anh A Hải đã dẫn lực lượng chức năng đến hệ thống hang đá trên núi Chư Pa để tìm kiếm. Trong suốt 5 năm qua, từ nguồn tin và vị trí do anh A Hải cung cấp, lực lượng chức năng Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, quy tập được 24 hài cốt liệt sỹ.