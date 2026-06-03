Trạm A69 ở lưng chừng núi và 13 liệt sỹ anh dũng hi sinh

Hang Lèn Hà là di tích lịch sử cấp quốc gia, nằm ở xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt cùng sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134 (nay là Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng).

Nằm ở lưng chừng núi với độ cao khoảng 150m, rộng 420m2, hang Lèn Hà từng được cán bộ chiến sĩ Trạm Thông tin A69 chọn làm nơi đặt máy móc, thiết bị điện đàm trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Dưới chân núi gần hang Lèn Hà khi xưa là rừng cây rậm rạp, nơi ăn ở, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 năm 1972. Trạm Thông tin A69 được thành lập ngày 7/1/1967. Đây là trạm trung gian chuyển tiếp trên tuyến thông tin quân sự Bắc - Nam, trực tiếp bảo đảm liên lạc cho nhiều đơn vị chiến đấu, kho tàng và căn cứ quân sự quan trọng dọc tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn (Ảnh: Tư liệu).

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 luôn duy trì thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật và an toàn. Những tín hiệu truyền đi từ nơi đây đã góp phần phục vụ hiệu quả các chiến dịch lớn như Đường 9 - Nam Lào, Cánh Đồng Chum, chiến dịch Quảng Trị 1972 và hoạt động vận tải trên đường Trường Sơn. Trong ảnh, các cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 làm nhiệm vụ những năm kháng chiến chống Mỹ (Ảnh: Tư liệu).

Theo tư liệu lịch sử, ngày 2/7/1972, không quân Mỹ mở cuộc tập kích quy mô lớn vào Trạm Thông tin A69. Bom đạn dội xuống khu vực hang Lèn Hà khiến hệ thống thông tin bị phá hủy nặng nề. Trận bom lịch sử ấy đã khiến 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 gồm 10 nữ và 3 nam hi sinh, nhiều người khác bị thương.

Di ảnh các liệt sỹ Trạm Thông tin A69 trong nhà dâng hương ở Di tích lịch sử quốc gia hang Lèn Hà.

Hang Lèn Hà đã được đầu tư nhiều hạng mục như nhà dâng hương, bia tưởng niệm, nhà lưu niệm và hệ thống giao thông kết nối với đường Hồ Chí Minh. Nhiều công trình tiếp tục được nâng cấp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của nhân dân và du khách.

Trong hang Lèn Hà cũng như nhà lưu niệm của di tích hiện nay còn lưu giữ nhiều hiện vật, thiết bị thông tin liên lạc từng phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và bảo đảm mạch máu thông tin.

Để lên hang Lèn Hà, người dân và du khách phải vượt qua 269 bậc đá, con số biểu trưng cho phiên hiệu của Trạm Thông tin A69. Các dịp lễ lớn của đất nước, ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, hay ngày tưởng niệm 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 ngã xuống, Di tích lịch sử quốc gia hang Lèn Hà đón nhiều du khách, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đến dâng hương.

Dâng nén hương thơm tri ân các anh hùng, liệt sỹ, em Hoàng Thị Anh Thư, học sinh Trường THPT Bắc Sơn, xã Tuyên Lâm bày tỏ sự xúc động khi được nghe những câu chuyện về sự hi sinh của các cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69. Chuyến tham quan không chỉ giúp Thư hiểu thêm về lịch sử quê hương mà còn nhắc nhở em và thế hệ trẻ hôm nay phải trân trọng giá trị của hòa bình, luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ.

Được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2009, hang Lèn Hà hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử mà còn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Vị trí Di tích lịch sử quốc gia hang Lèn Hà (Ảnh: Google Maps).