Tổ chức khai quật, tìm kiếm liệt sỹ khu vực đường Trường Chinh

Ngày 5/6, tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm (phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc phường Đăk Cấm và phường Kon Tum (Quảng Ngãi).

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết công tác quy tập hài cốt liệt sỹ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đơn vị và địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương trước lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và đợt cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ", tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai công tác khai quật, thăm dò tại khu vực có nhiều tài liệu và nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất các liệt sỹ.

Theo bà Y Ngọc, sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ thuộc Trung đoàn 24A (Mặt trận B3), Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 hi sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực đường Trường Chinh.

Trên cơ sở các tài liệu, nhân chứng và kết quả xác minh, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng phương án giải phóng mặt bằng để phục vụ công tác khai quật. Quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận, ủng hộ lớn từ người dân địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh Ảnh: Phạm Hoàng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thực hiện công tác rà phá bom, mìn, tổ chức thi công khai quật trên đường Trường Chinh theo đúng quy trình. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ phương châm: "Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ". Mọi thao tác phải bảo đảm chính xác, khoa học, an toàn tuyệt đối về người và trang bị, thể hiện sự tôn kính đối với các anh hùng liệt sỹ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thực hiện nghi thức khởi động công tác khai quật tại khu vực đường Trường Chinh.