Lý do đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

Trao đổi tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết hiện nay, số ngày nghỉ lễ của Việt Nam thấp hơn bình quân của các nước trong khu vực. Vì vậy, dư địa để tăng ngày nghỉ lễ ở Việt Nam vẫn còn.

Gắn với mục tiêu chống căng thẳng, chống kiệt sức và tạo cơ hội để thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển, theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ có tác dụng, không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Cụ thể thời gian nghỉ lễ là cơ hội để người lao động tái sản xuất sức lao động, từ đó mỗi người có thể làm việc với năng suất cao hơn. Người lao động cũng có điều kiện chăm lo gia đình.

Ở góc độ kinh tế nói chung, theo ông Hiểu, việc gia tăng ngày nghỉ lễ cũng giúp kích cầu tiêu dùng, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Liên quan đến đề xuất ngày nghỉ lễ gắn với ngày Quốc khánh 2/9, ông Hiểu cho biết, qua lắng nghe nhiều ý kiến có thể thấy đoàn viên, người lao động ước mơ được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (Ảnh: Hải Nguyễn).

"Tôi cho rằng ước mơ rất chính đáng, rất con người, với cả người mẹ và con trẻ. Thậm chí trường học cũng mong muốn học sinh được gia đình, bố mẹ quan tâm, chăm lo việc này", ông Hiểu chia sẻ.

Khi điều kiện cho phép, theo ông Hiểu, pháp luật cũng nên quy phạm hóa, chính thức hóa nội dung này để người lao động được thụ hưởng.

Liên quan việc đội ngũ giáo viên vẫn làm việc vào ngày khai giảng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng nhóm lao động này đã được nghỉ những tháng hè.

Trước đó, theo báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (để người dân cả nước được nghỉ từ mùng 2/9 đến hết 5/9).

Đề xuất trên nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, từ 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết một năm lên 12 ngày.