Sẽ quét radar xuyên đất tìm kiếm tại khu vực nghi mộ tập thể 70-90 liệt sỹ

Ngày 3/6, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, sáng 5/6, cơ quan chức năng sẽ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Toàn bộ khu vực nghi vấn ở đường Trường Chinh sẽ được khảo sát bằng radar xuyên đất nhằm phát hiện các dị vật và dấu hiệu bất thường dưới lòng đất.

Khu vực trước Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, đường Trường Chinh là nơi dự kiến sẽ thăm dò, khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

Khi xác định các dấu hiệu, lực lượng chức năng sẽ dùng máy xúc bóc tách từng lớp đất bề mặt. Nếu phát hiện dấu hiệu sinh học hoặc các di vật liên quan đến liệt sỹ, lực lượng công binh và Đội quy tập mộ liệt sỹ (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện đào thủ công để bảo đảm không làm hư hại hiện vật và tránh bỏ sót thông tin.

Trong giai đoạn đầu, công tác tìm kiếm tập trung tại khu đất trống rộng khoảng 900m2 ở trước Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm, thuộc đường Trường Chinh, từ số nhà 206 đến số 282. Đây là khu vực ít công trình ngầm, thuận lợi cho việc đưa máy móc vào tìm kiếm.

Khu vực nghi rãnh chôn cất khoảng 70-90 hài cốt liệt sỹ trên đường Trường Chinh (trong khung vàng) (Ảnh: Hội thảo cung cấp).

Giai đoạn 2, lực lượng quy tập sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các rãnh mộ nghi vấn dọc 2 bên đường Trường Chinh. Trong đó, phía bắc kéo dài hơn 300m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Đinh Công Tráng. Phía nam dài khoảng 125m, từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Lê Hồng Phong.

Như Dân trí thông tin, chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều bằng chứng, tư liệu để làm rõ thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể các liệt sỹ hi sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh.

Cơ quan chức năng nhận định có các rãnh mộ liệt sỹ nằm ở phía bắc và phía nam đường Trường Chinh. Đây là các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hi sinh ngày 2/2/1968 (sai số trước hoặc sau một ngày), số lượng 70-90 liệt sỹ.

Năm 2001, ông Nguyễn Minh Đa (SN 1964, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) khi cùng 2 người khác đào hố cột điện tại ngã 3 đường Trường Chinh và Hàm Nghi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ (nay là phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện 8 hài cốt liệt sỹ.

Năm 2008, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Kon Tum (cũ) đã thực hiện mở rộng phạm vi tìm kiếm, phát hiện 22 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật đi kèm trên đường Trường Chinh.