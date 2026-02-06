Chuyến "đi để trở về" trọn nghĩa tình với Bộ trưởng Nội vụ ngày giáp Tết

Ngày 6/2, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn có chuyến đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tham gia đoàn công tác còn có Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ Nguyễn Tuấn Ninh, Chánh Văn phòng Bộ Bùi Huy Tùng, Cục trưởng Cục Người có công Vũ Xuân Hân cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Đoàn công tác dâng hương tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Nêu ý nghĩa của hoạt động, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khái quát, hằng năm, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao các tỉnh thành trong công tác chăm lo đời sống của người có công và các gia đình chính sách mỗi dịp Tết đến xuân về.

Với phương châm "không để bất kỳ người dân nào không có cái Tết", lãnh đạo Bộ Nội vụ mong muốn đến từng địa bàn để thăm hỏi, sẻ chia và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến tay người có công, gia đình chính sách, các hộ nghèo cùng người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí đầm ấm, Bộ trưởng cùng trao đổi, chia sẻ chân tình về sự gắn bó với tỉnh An Giang. Ông bồi hồi kể, trước khi được điều động làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông đã có thời gian dài công tác và gắn bó, trưởng thành cùng người dân nơi đây. Chính vì vậy, chuyến thăm lần này với Bộ trưởng không chỉ là nhiệm vụ công tác mà còn là cuộc trở về đầy tình nghĩa trong những ngày chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Nhấn mạnh về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cùng các cấp chính quyền cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước. Theo Bộ trưởng, việc chăm lo cho người có công, gia đình chính sách và người dân nghèo mỗi dịp xuân về là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

Chuyến công tác làm nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội lần này, đoàn công tác chuẩn bị những phần quà để chia sẻ, động viên người dân An Giang.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình chia sẻ cảm xúc về chuyến công tác trở lại An Giang lần này (Ảnh: Hoàng Duật).

Tại phường Vĩnh Thông, đoàn công tác trao 100 suất quà (mỗi suất gồm quà Tết và 2 triệu đồng tiền mặt) tặng các gia đình chính sách và người có công.

Tại phường An Hoà, đoàn cũng cũng tặng 100 suất quà Tết tới người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng các phần quà Tết.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng trao hơn 200 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà Tết tới tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình.

Phần sau của chuyến công tác, đoàn tới thăm, chúc Tết và trao tặng quà tới hơn 100 công nhân tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ nêu ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân sâu sắc đến các gia đình chính sách qua hoạt động thăm hỏi người dân dịp Tết (Ảnh: Hoàng Duật).

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng nhắc các địa phương thực hiện việc rà soát toàn bộ danh sách các hộ gia đình chính sách và khó khăn trên địa bàn. Nếu phát hiện trường hợp nào còn gặp trở ngại trong việc chuẩn bị Tết, chính quyền cần nhanh chóng quan tâm, hỗ trợ kịp thời, bởi bên cạnh các chính sách hỗ trợ thường xuyên thì sự chăm lo trong dịp lễ Tết là vô cùng quan trọng.

Sau cùng, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các gia đình chính sách, các vị lão thành cách mạng và bà con nhân dân. Ông chúc mọi người đón một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm, cùng nhau hướng tới một năm mới nhiều thắng lợi và bình an.

Ông Bùi Huy Tùng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ (phải) và ông Vũ Xuân Hân, Cục trưởng Cục Người có công trao quà tới những người có công, gia đình chính sách tại An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở nội vụ tỉnh An Giang cho biết, dự kiến trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, có gần 328.000 người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và người yếu thế trên địa bàn tỉnh được nhận quà Tết với tổng kinh phí trên 251 tỷ đồng. Tỉnh đã linh hoạt kết hợp giữa chính sách chung của nhà nước với các chế độ riêng, đặc thù của địa phương để chăm lo chu đáo hơn tới các nhóm đối tượng.

Riêng từ ngân sách tỉnh, 246 tỷ đồng đã được phân bổ để chăm lo cho 302.000 đối tượng chính sách và hơn 1.300 tổ chức, cá nhân, đảm bảo mọi nhà đều được đón Tết đầy đủ, ấm áp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao quà Tết tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Bên cạnh đó, toàn tỉnh tổ chức 70 đoàn lãnh đạo đi thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, cơ sở bảo trợ xã hội và các gia đình tiêu biểu trên địa bàn 102 xã, phường, đặc khu.

Theo kế hoạch, trong những ngày Tết, từ 14/2 đến 16/2, lãnh đạo tỉnh sẽ phân công 6 đoàn đến thăm, động viên các bệnh nhân và công nhân vệ sinh, lực lượng trực chiến tại khu vực Rạch Giá và Long Xuyên.