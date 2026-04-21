Bộ Nội vụ đốc thúc cập nhật biên chế công chức, vị trí việc làm

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 214/NQ-CP, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng hệ thống phần mềm thử nghiệm quản lý cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai hoàn thiện việc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 31/3, vẫn còn nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành, chưa bảo đảm tiến độ cập nhật thông tin.

Từ thực tế đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất của Trung ương, Bộ, ngành và địa phương.

Thời gian hoàn thành việc cập nhật thông tin trước ngày 30/4. Các thông tin cập nhật gồm: Thông tin chung về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; về vị trí việc làm; biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; lao động hợp đồng và tinh giản biên chế.

Các báo cáo về tổ chức, bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất với dữ liệu đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu theo định kỳ báo cáo.