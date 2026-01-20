Ngày 20/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Đội K53 của đơn vị vừa phát hiện 5 hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia.

Từ thông tin được người dân Campuchia cung cấp, Đội K53 tổ chức tìm kiếm tại khu vực mốc 136, biên giới Lào - Campuchia. Tại khu vực này, Đội K53 phát hiện 3 hài cốt liệt sỹ được bọc trong vải dù. Bên cạnh các hài cốt có một số di vật như dép cao su, dao găm, nhẫn nhôm.

Đội K53 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

Tại Lào, Đội K53 cũng phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ nằm gần suối Phooc (huyện Xả Mác, tỉnh Attapeu). Phần hài cốt còn lại gồm xương, răng được bọc trong vải dù kèm nhiều di vật.

Cả 5 hài cốt đều chưa xác định được danh tính. Đội K53 đã lấy mẫu hài cốt để xét nghiệm ADN nhằm hỗ trợ việc xác định thông tin của các liệt sỹ.

Đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia mùa khô 2025-2026 được thực hiện từ tháng 11/2025. Tính đến thời điểm này, Đội K53 đã quy tập được 15 hài cốt liệt sỹ.