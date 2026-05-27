Hồi hương, an táng 19 hài cốt liệt sỹ hi sinh tại Lào về đất mẹ

Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào.

Dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thân nhân các liệt sỹ và người dân.

Mùa khô 2025-2026, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 19 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại tỉnh Hủa Phăn.

Tại lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng, sự hi sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ. Sự hi sinh đó đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, trang sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam - Lào”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái di quan hài cốt liệt sỹ đến khu vực an táng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cùng đại biểu dâng hoa viếng các anh hùng, liệt sỹ.

Người dân và thân nhân thắp hương tưởng niệm sự hi sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cùng lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cùng các đại biểu di quan hài cốt liệt sỹ về vị trí an táng.

Trước đó, vào ngày 22/5 tại tỉnh Hủa Phăn, Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn tổ chức bàn giao hài cốt liệt sỹ do Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Ngày 25/5, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm đối với 19 hài cốt nhằm phục vụ công tác xác định danh tính đối với các liệt sỹ.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).