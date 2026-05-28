Cà Mau động thổ xây dựng đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công

Ngày 28/5, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ động thổ xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công; khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Cà Mau là vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, “địa chỉ đỏ” trong lịch sử đấu tranh cách mạng. Nơi đây đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, với biết bao lớp người con ưu tú từ mọi miền Tổ quốc đã về đây chiến đấu, công tác, lao động, cống hiến, hy sinh, ngã xuống trên mảnh đất này.

"Sự bình yên, phát triển của ngày hôm nay được đánh đổi bằng cả xương máu của biết bao thế hệ anh hùng liệt sỹ, người có công", ông Ngời nhấn mạnh.

Phối cảnh Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo Chủ tịch tỉnh Cà Mau, để tạc ghi truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khái quát quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Cà Mau, đồng thời tưởng niệm các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ, người có công, Cà Mau quyết định đầu tư xây dựng công trình Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công của tỉnh.

Công trình được xây dựng trên diện tích 2,7ha tại khu ốc đảo phường An Xuyên, gồm các hạng mục chính như: Đền tưởng niệm; trường lang bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật; nhà truyền thống, nhà đón tiếp; đài biểu tượng; hồ cảnh quan; văn bia, cột cờ, hoa viên cây xanh,… với kinh phí khoảng 342 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Cũng theo ông Lữ Quang Ngời, cụm các hạng mục công trình nêu trên sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và không gian cảnh quan khu ốc đảo, gồm các hạng mục kè bảo vệ, đường đi bộ, 2 cầu kết nối vào khu đảo phía bờ Tây, đường Lê Đức Thọ nối dài, hệ thống cấp thoát nước,… với kinh phí khoảng 340 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

"Đây không chỉ là một công trình kiến trúc tâm linh quy mô, mà còn là biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn sâu sắc, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau", ông Ngời nhấn mạnh và cam kết sẽ chỉ đạo sát sao để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng mỹ thuật và trang nghiêm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 toàn tỉnh có hơn 9.600 hộ được hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay một bộ phận người dân tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt về nhà ở.

Để tạo điều kiện cho các hộ dân có nhà ở an toàn, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ông Ngời cho biết tỉnh Cà Mau tiếp tục vận động các nguồn lực để xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực xã hội, với quyết tâm thay đổi những mái nhà tạm bợ thành những mái ấm kiên cố, giúp hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh", Chủ tịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.