Những tỉnh, thành còn giữ địa danh Châu Thành

Sau ngày 1/7/2025, cả nước có 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (gồm xã, phường và đặc khu) nhưng chỉ còn 5 đơn vị hành chính mang tên Châu Thành.

Thứ nhất là xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Xã này được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Châu Thành, xã Đồng Khởi, xã An Bình và xã Thái Bình của huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (cũ).

Hiện xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh có diện tích hơn 93km2 và dân số gần 52.000 người.

Thứ hai là xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Châu Thành và các xã Mỹ Chánh, Thanh Mỹ, Đa Lộc thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (cũ).

Hiện xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên hơn 87km2, quy mô dân số gần 51.000 người.

Thứ ba là xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân Hiệp, các xã Long An, Thân Cửu Nghĩa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cũ).

Xã Châu Thành mới có tổng diện tích 24,28 km2 với quy mô dân số 57.070 người.

Một góc xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ngày nay (Ảnh: Báo Đồng Tháp).

Thứ tư là xã Châu Thành, tỉnh An Giang.

Xã này được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Minh Lương, xã Minh Hòa và xã Giục Tượng thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (cũ).

Hiện xã Châu Thành, tỉnh An Giang có diện tích gần 108km2, dân số hơn 70.000 người.

Thứ năm là xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ được hợp nhất từ thị trấn Mái Dầm, thị trấn Ngã Sáu và xã Đông Phú thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (cũ).

Sau khi sáp nhập, xã này có diện tích tự nhiên gần 48km2 và quy mô dân số gần 32.000 người.

Trước ngày 1/7/2025, cả nước có 10 tỉnh có đơn vị hành chính cấp huyện mang tên Châu Thành là: Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Tây Ninh.

10 tỉnh trên đều ở miền Nam và 9 tỉnh thuộc khu vực Tây Nam bộ, chỉ có Tây Ninh thuộc khu vực Đông Nam bộ. Thậm chí, tỉnh Hậu Giang có đến 2 huyện mang tên này là huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.

Theo các nhà nghiên cứu địa chí, từ Châu Thành được sử dụng làm địa danh cho nhiều địa phương ở miền Nam vì đây là danh từ chung để gọi lỵ sở, thủ phủ của một tỉnh.

Từ Châu Thành được sử dụng khá nhiều làm địa danh ở miền Nam. Trong lịch sử, "châu thành" là danh từ chung để gọi trung tâm hành chính của tỉnh. Do đó, tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh đều có châu thành.

Đến thời Pháp thuộc, từ Châu Thành chính thức được dùng để đặt tên cho các đơn vị hành chính cấp quận ở miền Nam và hầu như tỉnh nào cũng có quận Châu Thành.

Sau đó, từ Châu Thành được rất nhiều địa phương ở miền Nam chọn làm địa danh cho đơn vị hành chính cấp huyện.