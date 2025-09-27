Nhắc nhở tỉnh, thành chậm báo cáo hướng sắp xếp trường học, bệnh viện

Bộ Nội vụ gửi tới các bộ, ngành, địa phương Công văn 8482/BNV-TCBC đôn đốc việc báo cáo tiến độ sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo Công văn 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017.

Trước đó, Bộ này có 2 văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9.

Tuy nhiên, đến thời hạn trên, Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo của bộ, ngành, địa phương.

"Đây là nội dung rất quan trọng phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến. Do đó, đề nghị bộ, ngành, địa phương tập trung, khẩn trương hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 27/9. Sau thời hạn nêu trên, nếu bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo thì phải tự chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền", công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Trước đó, tại công văn số 8150/BNV-TCBC, Bộ Nội vụ nêu rõ một số định hướng sắp xếp.

Các bộ ngành, địa phương báo cáo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trong hôm nay (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, Bộ Nội vụ định hướng tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 3 Ban Quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn, địa phương có thể lập các Ban quản lý dự án khu vực liên xã, phường, Ban quản lý dự án cấp xã nếu cần thiết. Các Ban quản lý dự án hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Mục tiêu đề ra là sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.

Bộ Nội vụ gợi ý nghiên cứu tổ chức 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…).

Về sắp xếp cơ sở y tế, các địa phương cần tập trung kiện toàn hệ thống y tế dự phòng.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Ở cơ sở, các địa phương thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.

Chuyển Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc Sở Y tế để tổ chức chăm sóc, khám chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá) theo quy định của pháp luật để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chính sách khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị ngoài công lập, nhà đầu tư tham gia, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.