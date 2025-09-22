Thông tin mới về phương án sắp xếp các bệnh viện, trường học trên cả nước

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18, đã ký Kế hoạch 130 của Ban Chỉ đạo về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn

Đối với tổ chức hành chính ở Trung ương, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không trùng chức năng, nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo quán triệt không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành. Trường hợp đặc biệt, với vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên) thì có thể xem xét lập phòng (thực hiện theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên).

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Ảnh: Thái Bá).

Ở địa phương cần khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Chỉ đạo yêu cầu chỉ giữ lại các đơn vị thuộc bộ, ngành phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định.

Đối với các học viện, đại học, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề, Ban Chỉ đạo yêu cầu phân cấp mạnh quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính quyền địa phương; sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn.

Cùng với đó, theo Ban Chỉ đạo, cần nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học, chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý.

Đối với bệnh viện, Ban Chỉ đạo quán triệt tiếp tục sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý. Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng, chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa, an ninh y tế.

Với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục ở địa phương, Ban Chỉ đạo cho biết sẽ cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có; đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Ở các tỉnh miền núi, vùng cao, dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ để tập trung hình thành trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã.

Ban Chỉ đạo cũng nêu định hướng hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã; tối đa mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 trường dạy nghề.

Mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế sẽ giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp tỉnh hiện có; đẩy mạnh xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo định hướng thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây.

Các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây sẽ được chuyển về trực thuộc sở y tế để tổ chức chăm sóc, khám, chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở), Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, mỗi sở (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế) chỉ duy trì 1 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9.