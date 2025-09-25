Điều kiện đặc biệt được lập phòng trong vụ khi sáp nhập, tổng biên chế lớn

Theo Kế hoạch 130/KH-BCĐTKNQ18, Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ đề nghị các bộ, ngành rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính.

Cụ thể ở Trung ương, Ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, phải thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành. Trường hợp đặc biệt, vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên) thì có thể xem xét lập phòng (thực hiện theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên).

Tại địa phương, cũng tiến hành rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, đặc biệt là những đơn vị sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới.

Đồng thời, các đơn vị này có thể đề xuất, điều chỉnh hợp lý khi cần thiết để bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Các ban, sở, ngành và đơn vị cấp tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Trước đó, theo Công văn số 59-CV/BCĐ, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đã yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành quản lý doanh nghiệp nhà nước liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phù hợp tình hình mới.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

Bộ Nội vụ cũng vừa ban hành Văn bản số 8150/BNV-TCCB gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các tỉnh thành chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với định hướng của Ban Chỉ đạo tại Công văn số 59-CV/BCĐ. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng có định hướng cụ thể về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở y tế...