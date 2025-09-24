Hà Nội sắp xếp hàng nghìn bệnh viện, trường học thế nào?

Theo UBND thành phố, việc ban hành công văn nhằm thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy, bảo đảm không gián đoạn hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và UBND xã, phường khẩn trương triển khai.

Rà soát tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công

Đối với tổ chức hành chính, các cơ quan sẽ rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Thành phố khuyến khích nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các phòng, ban bên trong các sở, ngành.

Tính đến năm 2024, Hà Nội có 1.150 trường mầm non, hơn 800 trường tiểu học, gần 700 trường THCS, trên 250 trường THPT. Trên địa bàn thành phố còn có gần 100 trường đại học, học viện, thu hút 40% sinh viên cả nước. Hà Nội còn có 55 bệnh viện công lập và tư nhân (bao gồm 19 bệnh viện tuyến Trung ương, 10 bệnh viện thuộc các Bộ ngành, 42 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, 23 bệnh viện ngoài công lập) cùng rất nhiều cơ sở hành nghề y dược tư nhân khác trên địa bàn.

Với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm đề xuất phương án điều chỉnh mô hình tổ chức các trường trung học phổ thông khi cần thiết. UBND xã, phường sẽ đề xuất sắp xếp các trường trung học cơ sở, tiểu học, trường liên cấp và mầm non công lập theo hướng thuận lợi, phục vụ nhu cầu học tập của người dân.

Trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế được giao nhiệm vụ kiện toàn hệ thống y tế dự phòng đủ năng lực giám sát, cảnh báo dịch bệnh và khống chế kịp thời. Thành phố giữ nguyên các bệnh viện công lập cấp thành phố, đồng thời rà soát, sắp xếp lại trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa. UBND xã, phường có trách nhiệm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Đối với doanh nghiệp nhà nước, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu phương án sắp xếp. Trọng tâm là phát triển một số doanh nghiệp công nghệ số chiến lược quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt hạ tầng số và chuyển đổi số quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Thành phố cũng chỉ đạo cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thông qua cổ phần hóa, thoái vốn.

Các sở, ngành, địa phương phải hoàn thành phương án sắp xếp và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24/9 để tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

UBND xã, phường chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.