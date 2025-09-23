Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nghỉ hưu

Ngày 23/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì lễ công bố quyết định nghỉ hưu đối với bà Tôn Thị Ngọc Hạnh (57 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), nguyên Tỉnh Ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/9, được giải quyết các chế độ nghỉ hưu theo quy định.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao quyết định nghỉ hưu đến bà Tôn Thị Ngọc Hạnh (Ảnh: An Chi).

Tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ghi nhận sự gắn bó, cống hiến của bà Tôn Thị Ngọc Hạnh trong thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 30 năm công tác, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh đảm nhiệm nhiều vị trí, có đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội.

Trong 30 năm gắn bó với tỉnh Đắk Nông (cũ), bà Tôn Thị Ngọc Hạnh giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Đắk Nông; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.