Thêm hệ số lương đặc thù cho giáo viên sẽ phá vỡ thiết kế lương hiện nay

Ngoài lương và phụ cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung hệ số lương đặc thù với giáo viên, theo dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo đang được lấy ý kiến.

Theo đó, giáo viên mầm non có hệ số lương đặc thù với mức 1,25, còn mức 1,15 áp dụng với các nhà giáo khác.

Riêng giáo viên giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được kiến nghị hưởng thêm 0,05 so với mức quy định.

Chưa có căn cứ pháp lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra công thức tính: Mức lương thực hiện từ ngày 1/1/2026 = Lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù. Như vậy, lương giáo viên sẽ tăng 1,15-1,3 lần so với hiện nay.

Trong khi đó, cán bộ, công chức, viên chức đang được tính lương theo công thức: Lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Như vậy, nếu bổ sung thêm hệ số đặc thù thì lương của giáo viên sẽ tăng lên đáng kể so với mức lương của công chức, viên chức ngành nghề khác.

Bảng lương giáo viên sẽ tăng cao khi áp dụng thêm hệ số đặc thù (Bảng biểu: Tùng Nguyên).

Góp ý dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù với nhà giáo để không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với lương công chức, viên chức các ngành nghề khác.

Lý giải về kiến nghị này, Bộ Nội vụ dẫn chủ trương của Đảng về cải cách chính sách tiền lương được nêu rõ tại Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị.

Theo Kết luận này, Chính phủ được giao nhiệm vụ chỉ đạo các bộ, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

Do đó, Bộ Nội vụ nhận định quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở chính trị, pháp lý.

Lương, phụ cấp của giáo viên đang cao nhất lĩnh vực sự nghiệp

Phân tích khác từ cơ quan quản lý nhà nước về hệ thống lương thưởng là theo thiết kế của chế độ tiền lương hiện hành, viên chức các ngành sự nghiệp áp dụng một bảng lương chung để thuận lợi cho việc xếp lương khi điều động, luân chuyển trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

Chính sách đặc thù ngành nghề nếu có được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Thực tế, đội ngũ giáo viên được áp dụng bảng lương chung và các chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề 25-70%. Nhờ đó, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo đang cao nhất trong các ngành sự nghiệp.

Với mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng, mức lương giáo viên cao nhất đạt gần 16 triệu đồng/tháng và mức lương thấp nhất là 4,9 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương chưa bao gồm các phụ cấp, trợ cấp ở mức 25-70%.

Bảng lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (Bảng biểu: Tùng Nguyên).

Đồng thời, từ Nghị quyết số 71- NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Chính phủ đề nghị điều chỉnh phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo lộ trình. Do đó, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo dự kiến tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.