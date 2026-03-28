Người lao động có thêm “lương hưu bổ sung” từ cơ chế mới

Thêm một “tầng” thu nhập khi về hưu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, nhằm hình thành một kênh tích lũy dài hạn bên cạnh chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành.

Theo đó, người lao động có thể tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện, thông qua thỏa thuận với người sử dụng lao động hoặc trực tiếp với doanh nghiệp quản lý quỹ. Đây không phải là chế độ bắt buộc, cũng không thay thế lương hưu từ bảo hiểm xã hội, mà đóng vai trò bổ sung thêm thu nhập khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu.

Mỗi người tham gia sẽ có một hoặc nhiều tài khoản hưu trí cá nhân, nơi ghi nhận toàn bộ khoản đóng góp, kết quả đầu tư và các chi phí liên quan. Khoản tiền tích lũy này được quản lý riêng biệt và chi trả cho người lao động khi đủ điều kiện theo quy định.

Đáng chú ý, nguồn đóng góp không chỉ đến từ người lao động mà còn có thể từ phía người sử dụng lao động, tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên. Điều này mở ra khả năng doanh nghiệp sử dụng chính sách hưu trí bổ sung như một công cụ phúc lợi, nhằm giữ chân và thu hút nhân sự.

Ngoài ra, người tham gia còn được hưởng các ưu đãi về thuế đối với phần đóng góp theo quy định pháp luật, qua đó khuyến khích tích lũy dài hạn cho giai đoạn sau khi nghỉ việc.

Quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung hình thành một kênh tích luỹ dài hạn bên cạnh BHXH hiện hành (Ảnh minh hoạ: DT).

Linh hoạt đóng - rút, kiểm soát chặt đầu tư

Một điểm đáng chú ý của cơ chế mới là tính linh hoạt trong quá trình tham gia và sử dụng quỹ. Người lao động có thể lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Trong một số trường hợp đặc biệt, như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nghiêm trọng hoặc ra nước ngoài định cư, người tham gia có thể được nhận khoản tiền từ quỹ trước khi đến tuổi nghỉ hưu.

Quỹ hưu trí bổ sung được phép đầu tư để gia tăng giá trị, nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn, phân tán rủi ro. Danh mục đầu tư chủ yếu bao gồm các tài sản có mức độ rủi ro thấp như trái phiếu Chính phủ, tiền gửi ngân hàng, hoặc các công cụ tài chính được kiểm soát chặt chẽ theo quy định.

Để bảo vệ quyền lợi người tham gia, Nghị định thiết lập cơ chế giám sát nhiều tầng, bao gồm doanh nghiệp quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, ngân hàng giám sát có quyền kiểm tra, đối chiếu và từ chối thực hiện các giao dịch không đúng quy định.

Đáng chú ý, tài sản của quỹ hưu trí bổ sung được tách biệt hoàn toàn với tài sản của doanh nghiệp quản lý, nhằm hạn chế rủi ro trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính.

Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý quỹ phải thực hiện chế độ công bố thông tin và báo cáo định kỳ, bảo đảm minh bạch về tình hình đầu tư, lợi nhuận và chi phí. Người tham gia có thể theo dõi biến động tài khoản của mình thông qua các báo cáo này.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tổ chức liên quan gây thiệt hại cho người tham gia, đồng thời thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.