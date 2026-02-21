Hàng loạt chính sách an sinh vì dân của chính quyền TPHCM sau ngày sáp nhập

Hỗ trợ cán bộ yên tâm công tác

Sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được UBND Thành phố bình chọn là dấu ấn nổi bật nhất của thành phố trong năm 2025.

Đến nay, bộ máy từ cấp thành phố đến cấp xã đã đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức điều hành, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Có được thành công đó là nhờ nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố. Đồng thời, có một phần đóng góp hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ kịp thời của thành phố để cán bộ yên tâm công tác, cố gắng vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Hiện TPHCM đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm việc tại 168 phường, xã, đặc khu (Ảnh: Nguyễn Vy).

Chính sách nổi bật nhất là HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND, quyết định mức chi thu nhập tăng thêm cho toàn thể cán bộ làm việc trên địa bàn thành phố sau sáp nhập (bao gồm cả địa bàn tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Mức chi thu nhập tăng thêm này được chia thành hai nhóm.

Thứ nhất là lao động ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc TPHCM được chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ.

Thứ hai là lao động ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc TPHCM nhưng làm việc trên địa bàn TP cũng được chi thu nhập tăng thêm với mức tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng.

Khoản hỗ trợ quan trọng thứ hai là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM phải đi làm xa so với nơi làm việc cũ trước khi sáp nhập. Số tiền hỗ trợ là từ 4,8 triệu đồng đến 10,4 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ là 2 năm.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao quà Tết đến các bí thư chi bộ ở cơ sở (Ảnh: Xuân Đoàn).

“Dệt lưới” an sinh cho năm bản lề

Trước khi sáp nhập, khu vực TPHCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đều có các chính sách hỗ trợ người dân nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, các chính sách này ở mỗi địa phương có sự khác biệt về đối tượng được thụ hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng... Do đó, việc thống nhất chính sách an sinh xã hội sau thời điểm sáp nhập là vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, HĐND Thành phố đã ban hành hàng loạt nghị quyết nhằm thống nhất các chế độ hỗ trợ trên, dệt lại mạng lưới an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, đảm bảo quyền lợi của người dân thành phố.

Đặc biệt, quan điểm khi ban hành các chính sách này của chính quyền thành phố là lựa chọn chính sách có mức hỗ trợ cao nhất của từng khu vực để áp dụng cho toàn địa bàn thành phố mới, đảm bảo mỗi người dân sau ngày sáp nhập được hưởng chính sách ít nhất là bằng, hoặc cao hơn trước khi sáp nhập.

Đồng thời, thành phố còn ban hành nhiều chính sách hỗ trợ mới, tăng thêm nhiều nhóm đối tượng mới được hưởng chính sách cũ nên số lượng người được thụ hưởng tăng cao.

TPHCM chọn chính sách tốt nhất để áp dụng trên toàn địa bàn thành phố (Ảnh minh họa: Đ.T.).

Nhóm này có thể kể đến các chính sách như: Tăng mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ miễn phí bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh; hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo, 25% mức đóng cho người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho thành viên của hơn 15.000 hộ gia đình nghèo, cận nghèo...

Ngoài ra, thành phố còn triển khai hàng loạt chính sách an sinh khác nhằm hỗ trợ phát triển đời sống của người dân khó khăn như: Mỗi xã triển khai 1 mô hình điểm an sinh cộng đồng; tăng vay ưu đãi cho hộ nghèo và nhóm chính sách; hỗ trợ đóng BHYT cho bệnh nhân phong, trẻ mồ côi, người khó khăn; hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, học viên sau đại học là người dân tộc thiểu số...

BHXH TPHCM đi đầu trong công tác vận động, tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn (Ảnh: CTV).

Đảm bảo hỗ trợ người có công cao hơn trước sáp nhập

Ngay sau ngày sáp nhập, TPHCM bắt tay ngay vào việc triển khai các đợt chăm lo cho người có công với cách mạng trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025),

Người có công được thành phố đặc biệt quan tâm hỗ trợ (Ảnh minh họa: Khoa Nguyễn).

Dù thời gian rất gấp nhưng Sở Nội vụ TPHCM đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND Thành phố ban hành quyết định chi quà tặng với phương pháp là áp dụng mức chi quà tặng cao nhất của mỗi khu vực cũ cho toàn bộ địa bàn TPHCM mới.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, phương pháp này đảm bảo người có công trên toàn thành phố được nhận mức chi quà tặng ít nhất là bằng, hoặc cao hơn mức chi cũ của 3 khu vực trước khi sáp nhập.

Đồng thời, thành phố còn mở rộng đối tượng chính sách được nhận quà tặng, điều chỉnh phù hợp với công tác chăm lo tại các địa phương trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Phương pháp này được TPHCM sử dụng cho hàng loạt chính sách hỗ trợ khác đối với người có công như: Chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng; chính sách hỗ trợ chế độ điều dưỡng, hội nghị, tham quan, về nguồn; chi quà tặng và chi đặc thù nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; mức chi quà tết 2026...

Phương pháp của thành phố là áp dụng mức hỗ trợ cao nhất của mỗi khu vực cũ cho toàn bộ địa bàn TPHCM mới (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Với phương pháp này, mức chi cho từng nhóm đối tượng và số lượng người được thụ hưởng chế độ hỗ trợ đều tăng cao so với thời điểm trước khi sáp nhập.

Chỉ riêng chương trình tặng quà Tết Nguyên đán 2026, khi áp dụng phương pháp này, số suất quà đã tăng lên hơn 210.000 suất, tổng số tiền đã chi là gần 340 tỉ đồng, cao gấp đôi tổng số tiền đã chi của cả 3 khu vực TPHCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trong năm 2025 (hơn 173 tỉ đồng).