Người có công có được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

Người đang hưởng chế độ ưu đã dành cho người có công vẫn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đủ điều kiện (Ảnh minh họa: Minh Nhật).

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, ông Lành thắc mắc về trường hợp người đủ 75 tuổi (tức là đủ tuổi để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội) nhưng đang hưởng chế độ ưu đãi người có công theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì có được hưởng thêm trợ cấp hưu trí xã hội không?

Trả lời ông Lành, Bộ Y tế cho biết đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quy định tại Điều 2 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ 3 điều kiện.

Thứ nhất là từ đủ 75 tuổi trở lên.

Thứ hai là không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhưng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí.

Thứ ba là người đó có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong trường hợp người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì điều kiện về tuổi (điều kiện thứ nhất) được giảm xuống, từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi.

Căn cứ vào quy định trên, Bộ Y tế cho biết: “Như vậy, công dân đủ 75 tuổi có đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì vẫn thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội”.

Tuy nhiên, để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người có đủ điều kiện hưởng chế độ này phải nộp văn bản đề nghị hưởng trợ cấp tại UBND cấp xã. Cụ thể trình tự thủ tục như sau: