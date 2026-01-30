Ngoài 2 tháng lương hưu, người dân Hà Nội còn nhận thêm tiền Tết

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản cá nhân (thẻ ATM) của người hưởng vào ngày 3/2, còn chi trả tiền mặt vào ngày 5/2.

Đây là đợt chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng 2 và 3 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 2.

Với các trường hợp có hồ sơ hưu trí được giải quyết sau ngày 23/1, thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội dự kiến thực hiện vào ngày 2/3.

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, việc tổ chức chi trả gộp lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong kỳ chi trả tháng 2 nhằm tạo điều kiện để người hưởng sớm nhận được tiền, nhất là ở bối cảnh đầu năm có nhiều ngày nghỉ lễ.

Về chi trả tiền mặt, theo quy định, thời gian chi trả ít nhất 6 giờ/ngày. Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc chi trả bắt đầu từ ngày 12/2 đến hết ngày 25/2.

Trong cùng kỳ chi trả gộp 2 tháng lương hưu, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng chi trả thêm quà Tết cho người dân.

Về quà Tết Nguyên đán 2026 đợt 1, có trên 568.000 người tại Hà Nội được thụ hưởng, trong đó gần 566.000 người hưởng qua thẻ ATM, còn lại là nhận tiền mặt.

Danh sách tặng quà đợt 2 sẽ được lập vào ngày 2/2, áp dụng với các trường hợp duyệt mới hoặc chuyển đến, có quyết định hưởng chế độ từ ngày 26/1 đến trước ngày 1/2.

Người dân nhận lương hưu hằng tháng (Ảnh minh họa: HL).

Những người được nhận quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội gồm có 3 nhóm:

Thứ nhất là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2 của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thứ hai là người lao động đã được Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội tiếp nhận, giải quyết và ban hành quyết định hưởng hưu trí trước ngày 1/2.

Thứ ba là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động từ bảo hiểm xã hội các tỉnh khác hoặc Bảo hiểm xã hội Quân đội nhân dân, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân chuyển nhận lương hưu ở thủ đô trước ngày 1/2 cũng thuộc diện được nhận quà.

Mức quà Tết là 300.000 đồng/người. Kinh phí do UBND các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp mở tại ngân hàng thương mại để thực hiện.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã lập danh sách chi trả gộp 2 tháng với trên 607.000 người với tổng số tiền trên 4.200 tỷ đồng. Trong đó số nhận qua tài khoản cá nhân chiếm đến 99,55%, với số tiền hơn 4.162 tỷ đồng.