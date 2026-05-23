Nghệ An chuyển giao 20 trụ sở ở tỉnh cho xã, phường

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký ban hành quyết định chuyển giao tài sản công về địa phương quản lý, xử lý.

Theo quyết định này, UBND tỉnh chuyển 20 cơ sở nhà, đất và tài sản khác của Trung tâm khuyến nông tỉnh cho UBND 9 xã, phường để quản lý, xử lý theo quy định. Đây là các trụ sở cũ dôi dư sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp.

Trạm dịch vụ nông nghiệp Hưng Nguyên (Nghệ An) được bàn giao cho UBND xã Hưng Nguyên quản lý (Ảnh: V. Khang).

Cơ sở nhà đất của 8 trạm dịch vụ nông nghiệp thuộc các huyện: Con Cuông, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và thị xã Thái Hòa (cũ) được chuyển giao cho UBND các xã nơi có trụ sở quản lý, sử dụng. Theo định giá, giá trị tài sản của các cơ sở nhà, đất được chuyển giao là hơn 110 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện việc tiếp nhận tài sản chuyển giao, UBND các xã, phường có trách nhiệm quản lý, bảo quản tài sản đã chuyển giao và căn cứ quy định hiện hành, hồ sơ của từng trường hợp cụ thể báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

Tại quyết định này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm dịch vụ khuyến nông tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Nghệ An gắn với chức năng của từng đơn vị.