Đề xuất bố trí 230 cán bộ làm việc tại các trụ sở phía Nam Quảng Trị

Ngày 9/4, UBND tỉnh Quảng Trị thông tin đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, báo cáo kết quả rà soát nhu cầu, phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc tại khu vực phía Nam tỉnh này.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề xuất phương án xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn thành phố Đông Hà cũ (nay thuộc 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà).

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị cũ (Ảnh: Tiến Thành).

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực phía Nam tỉnh (phường Đông Hà và Nam Đông Hà) phát sinh nhu cầu bố trí bộ phận làm việc của một số cơ quan cấp tỉnh nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị có 230 cán bộ, công chức thuộc 26 cơ quan, đơn vị có nhu cầu được bố trí làm việc tại các trụ sở khu vực phía Nam tỉnh.

Về việc xử lý tài sản công, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn thành phố Đông Hà cũ còn 33 cơ sở nhà, đất dôi dư. UBND tỉnh này giao đơn vị chuyên môn xử lý theo 3 nhóm.

Nhóm 1 chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ để tổ chức đấu giá hoặc cho thuê (20 cơ sở nhà, đất).

Nhóm 2 điều chỉnh quy hoạch để hình thành không gian xanh và bãi đỗ xe đô thị (7 cơ sở nhà, đất).

Nhóm 3 chuyển mục đích sang đất ở để đấu giá tạo nguồn thu ngân sách (6 cơ sở nhà, đất).

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo về phương án nêu trên.