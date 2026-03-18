Trụ sở công cũ xuống cấp, nhếch nhác: Người lạ dùng làm nhà kho?

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đống bùn khô quanh các gốc cây ở phần sân của khu trụ sở công sản cũ tại đường Nguyễn Cửu Vân, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế đã được dọn dẹp. Tuy nhiên, bên trong các phòng làm việc những lớp bùn phủ dày, rác thải chưa được vệ sinh.

Đây từng là trụ sở Hội đồng nhân dân, UBND phường Thủy Vân, thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây (nay là phường Vỹ Dạ, thành phố Huế). Cách đây hơn 5 năm, phường Thủy Vân cũ chuyển về trụ sở mới tại đường Lê Tự Đồng, tổ dân phố Dạ Lê, khu nhà đất nêu trên tạm thời bỏ trống. Công trình hiện do UBND phường Vỹ Dạ quản lý.

Khu trụ sở cũ bị bỏ trống nhiều năm trên đường Nguyễn Cửu Vân, thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Sáng 17/3, một nhóm người đến trụ sở cũ này, mở phòng chứa nhiều giấy tái chế, vận chuyển lên xe tải rồi nhanh chóng rời đi.

Bà Võ Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, cho biết chính quyền địa phương chưa tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu trụ sở cũ nêu trên vì đang chờ phương án tổng thể được phê duyệt. Về việc khu trụ sở cũ được dọn dẹp vệ sinh một phần hay sử dụng làm nhà kho, bà Thư cho biết sẽ yêu cầu kiểm tra lại.

Theo bà Thư, từ thời điểm UBND phường Thủy Vân cũ chuyển đi, công trình này bị bỏ trống, không được đầu tư sửa chữa nên có nhiều hạng mục xuống cấp, hư hại.

Nhiều bao tải cũ, rác thải vẫn chưa được dọn dẹp (Ảnh: Cao Tiến).

Trong các đợt mưa lớn xảy ra hồi cuối năm 2025, toàn bộ khu vực bị ngập sâu, nước lũ cuốn theo rác, bùn non tràn vào công trình, đến nay chưa được dọn dẹp, xử lý.

Sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Vỹ Dạ đã rà soát, đánh giá công năng các công trình dôi dư để đưa vào sử dụng. Đối với trụ sở cũ trên đường Nguyễn Cửu Vân, Hội đồng nhân dân phường Vỹ Dạ đã có nghị quyết về đầu tư công để cải tạo, sửa chữa, bố trí nơi làm việc cho Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công của phường.

Bà Thư cho biết chính quyền địa phương đang lên phương án cụ thể, phấn đấu triển khai trong quý 2.

Bùn khô trong các phòng làm việc chưa được thu dọn (Ảnh: Cao Tiến).

Như Dân trí đã phản ánh, trong suốt thời gian dài, khu nhà đất thuộc tài sản công trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường Vỹ Dạ bị bỏ không, công trình trở nên nhếch nhác, xuống cấp. Một số căn phòng được người dân tận dụng làm nơi cất giữ giấy tái chế, đồ múa lân sư rồng,..

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Sở đã tham mưu UBND thành phố giao tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng, khai thác theo phương án được phê duyệt.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều cơ sở nhà đất dôi dư chưa được đưa vào khai thác do nhiều nguyên nhân khách quan. Công năng sử dụng một số tài sản hiện có chưa phù hợp, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng cần có nguồn lực để cải tạo sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu mới.