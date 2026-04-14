Xử lý tài sản công sau sáp nhập, bên giao sẵn sàng, bên nhận không mặn mà

Ngày 14/4, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính TP Cần Thơ cho biết, Sở này vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc quản lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính thành phố.

​Thành phố có 684 cơ sở nhà, đất nằm trong diện xử lý và đã giao 137 căn cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, 546 căn giao cho xã, phường và 1 căn cho Sở Tài chính.

​Theo Sở Tài chính, dù kế hoạch đã có nhưng việc bàn giao đang bị "nghẽn". Cụ thể, Sở này đã phối hợp tổ chức bàn giao 63 cơ sở nhà, đất do đơn vị quản lý nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố mới đồng ý tiếp nhận 5 cơ sở nhà, đất.

Theo Sở Tài chính, lý do Trung tâm Phát triển quỹ đất từ chối: Thiếu hồ sơ pháp lý, thiếu bản vẽ hoàn công, không rõ mốc giới đất và chưa định giá được tài sản còn lại. Thậm chí, kiểm tra xong rồi nhưng bên nhận vẫn... chưa chịu ký biên bản.

Trước thực tế trên, ​để tránh tình trạng tài sản công bị bỏ hoang gây lãng phí, Sở này kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo, hạn chót 30 ngày, phải hoàn thành bàn giao kể từ khi có quyết định.

​Giao theo hiện trạng, nếu thiếu hồ sơ thì ghi rõ vào biên bản chứ không được lấy đó làm lý do từ chối nhận.

Đơn vị nào chậm trễ dẫn đến hư hỏng, mất mát tài sản thì phải tự bỏ tiền túi (hoặc quỹ đơn vị) ra chịu trách nhiệm, không được dùng ngân sách để bù lỗ cho việc chậm trễ này.

Về phối hợp thực hiện, Sở Tài chính kiến nghị lãnh đạo tỉnh giao Sở này cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND các xã, phường phối hợp trong việc xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.