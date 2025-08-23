Ngành Nội vụ là lực lượng quan trọng trong xây dựng, kiện toàn bộ máy

Chiều 22/8, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nội vụ (28/8/1945-28/8/2025), đánh dấu chặng đường phát triển và những đóng góp quan trọng của ngành.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ thành phố.

Ông Triết nhấn mạnh, trong suốt 80 năm qua, ngành Nội vụ luôn được xem là lực lượng nòng cốt, trụ cột quan trọng trong công tác tham mưu xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy; quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác lao động - việc làm, người có công, thi đua - khen thưởng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Công Bính).

“Những kết quả ấy có được là nhờ sự kế thừa, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước, để lại dấu ấn sâu đậm và truyền thống quý báu cho lớp cán bộ hôm nay tiếp bước”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định.

Theo ông Triết, những năm gần đây, ngành Nội vụ Đà Nẵng đã chủ động tham mưu nhiều chính sách, giải pháp hiệu quả, đồng hành cùng các cấp, ngành trong quá trình đổi mới hệ thống hành chính công, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân.

Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, minh bạch, chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, đạo đức nghề nghiệp, cùng với nhiều mô hình hay trong tuyển dụng và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng Bức trướng đến Sở Nội vụ (Ảnh: Công Bính).

Cải cách hành chính cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả, được các tỉnh, thành khác đến học tập kinh nghiệm. Công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện nền nếp, hiện đại hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Ngành cũng đóng góp tích cực trong lĩnh vực lao động, việc làm thông qua các chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Đặc biệt, đối với công tác người có công, các chế độ, chính sách luôn được thành phố triển khai kịp thời, đầy đủ, cùng nhiều hoạt động tri ân, chăm lo đời sống, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Những gương điển hình tiên tiến của Sở Nội vụ Đà Nẵng được khen thưởng (Ảnh: Công Bính).

“Có thể nói, trong suốt chặng đường 80 năm đã qua, ngành Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu trưởng thành và phát triển”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị ngành Nội vụ thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đặc biệt là trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, bảo đảm theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, liêm chính, có năng lực thực tiễn, tinh thần đổi mới sáng tạo và phục vụ nhân dân.

Ông Triết bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.