1.335 người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường được hưởng phụ cấp

Ngày 22/8, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký văn bản thông báo gửi các xã, phường về số lượng và mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách tại địa bàn.

Tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường trên địa bàn thành phố được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tại Nghị quyết số 13 ngày 12/8 là 1.335 người và được hưởng mức phụ cấp.

Thành phố Đà Nẵng có 1.335 cán bộ hoạt động không chuyên trách tại xã, phường (Ảnh: Công Bính).

Cụ thể, đối với người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường hình thành từ việc sắp xếp, sáp nhập các xã, phường thuộc địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025), áp dụng mức phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 99 ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025).

Đối với người hoạt động không chuyên trách tại các xã, phường hình thành từ việc sắp xếp, sáp nhập các xã, phường thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025), áp dụng mức phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 12 ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025).

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND các xã, phường có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền đối với quy định về số lượng và mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cụ thể người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị của xã, phường đến ngày 31/5/2026, báo cáo Đảng ủy xã, phường xem xét, thống nhất; báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/8.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương quản lý, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo đúng thẩm quyền.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, lập danh sách, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, phê duyệt đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc từ nay đến ngày 31/5/2026.