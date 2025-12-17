Đề xuất tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Việc lấy ý kiến được thực hiện căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành lấy ý kiến Nhân dân theo đúng trình tự, thủ tục đối với hồ sơ trình xét, tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), người có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ, hiện cư trú tại phường Sài Gòn, TPHCM.

Trước đó, ngày 3/12, UBND TPHCM đã có Tờ trình số 999/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Tờ trình nêu rõ quá trình cống hiến, đóng góp của cá nhân ông trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951, là doanh nhân Việt kiều Mỹ, được biết đến là người sáng lập và giữ vai trò lãnh đạo Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) - một trong những tập đoàn tư nhân hoạt động đa lĩnh vực tại Việt Nam. IPPG hiện tham gia đầu tư trong các lĩnh vực bán lẻ hàng hiệu, dịch vụ sân bay, bất động sản, du lịch - khách sạn, logistics và công nghiệp phụ trợ.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tại ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tháng 5/2025 (Ảnh: Ngọc Trang).

Từ những năm 1980, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã trở về Việt Nam đầu tư, góp phần đưa nhiều thương hiệu quốc tế lớn vào thị trường trong nước. Hoạt động của IPPG gắn với sự phát triển của hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán lẻ cao cấp tại các sân bay quốc tế, trung tâm thương mại lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng tham gia nhiều chương trình xã hội, từ thiện, hỗ trợ an sinh xã hội, đặc biệt trong các giai đoạn thiên tai, dịch bệnh. Các hoạt động này được xem là một trong những yếu tố được xem xét trong quá trình đề nghị khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo quy định hiện hành, việc phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" đối với cá nhân phải trải qua nhiều bước, trong đó có khâu lấy ý kiến Nhân dân để bảo đảm tính công khai, minh bạch. Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Nội vụ cho biết, ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn được tiếp nhận bằng văn bản gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, để tổng hợp theo quy định.