Người hưởng lương được gì mỗi lần điều chỉnh lương hưu?

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp.

Phương án 1, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định.

Cụ thể là nhóm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường theo quy định của các nghị định; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp theo quy định; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Ngoài lương hưu, mức trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 được điều chỉnh tăng 8% đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.

Phương án 2 là điều chỉnh tăng 8% mức trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026, áp dụng với các đối tượng nêu trên.

Và dù theo phương án 1 hoặc phương án 2 nêu trên, nhóm người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh thêm. Cụ thể là tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp được điều chỉnh qua các năm (Biểu đồ: Hoa Lê)

Từ năm 1995 đến nay, nhà nước đã hàng chục lần điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người về hưu. Tính riêng trong 10 năm (2013-2023), mức tăng bình quân lương hưu là hơn 8,43% mỗi lần điều chỉnh, cao hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong cùng giai đoạn.

5 năm gần đây, từ 1/7/2019 mức lương hưu, trợ cấp tăng thêm 7,19% trên mức của tháng 6/2019. Đặc biệt năm 2022, dù tình hình kinh tế đất nước có khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng lương hưu đã được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1/1/2022. Những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 mà sau khi điều chỉnh theo mức chung, nếu lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng còn tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Tiếp đến tháng 7/2023, Chính phủ quyết định tăng thêm 2 mức là 12,5% và 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với các nhóm cụ thể.

Gần đây nhất từ tháng 7/2024, điều chỉnh tăng thêm 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024. Với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước 1/1/1995, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Theo đó, nhà nước tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện thực hiện chi trả chế độ cho khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Trong đó, có hơn 2,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (chiếm gần 80%) chủ yếu thuộc nhóm có mức hưởng từ 3 triệu đồng/tháng đến dưới 10 triệu đồng/tháng.

Đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo thì mức lương hưu bình quân là 5,7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, mức lương hưu do quỹ BHXH đảm bảo bình quân là 6,7 triệu đồng/người/tháng.