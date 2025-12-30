Hỗ trợ hơn 2,3 triệu đồng/tháng đối với người có công được phụng dưỡng

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn của người có công với cách mạng và thân nhân. Nghị quyết này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Các đối tượng được áp dụng chính sách bao gồm người có công với cách mạng và thân nhân của họ đang được chăm sóc, phụng dưỡng tại Trung tâm phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, cùng các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Người có công với cách mạng tại Đà Nẵng được chăm sóc chu đáo (Ảnh: Công Bính).

Về mức hỗ trợ, mỗi người được phụng dưỡng sẽ nhận 2,1 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng. Ngoài ra, họ còn được hỗ trợ thêm 225.000 đồng/người/tháng để mua sắm vật dụng, đồ dùng cá nhân và thuốc men. Toàn bộ kinh phí thực hiện chính sách này sẽ được trích từ ngân sách thành phố.

Nghị quyết mới này sẽ thay thế các nghị quyết trước đây của Hội đồng tỉnh Quảng Nam (cũ) và các nghị quyết liên quan của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ).

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giao UBND thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định pháp luật. UBND thành phố cũng cần kịp thời báo cáo để xem xét điều chỉnh, bổ sung khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Việc ban hành nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá là thể hiện sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm của thành phố đối với người có công với cách mạng, góp phần đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng đang được chăm sóc, phụng dưỡng tập trung.