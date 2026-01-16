Hành trình trở về sau gần 50 năm của liệt sỹ người Thái

Gần 50 năm qua, hành trình tìm kiếm và đưa liệt sỹ Quán Vi Toản trở về quê nhà luôn là nỗi mong mỏi âm thầm nhưng dai dẳng của gia đình và người dân bản Còn. Sự trở về của anh đã khép lại quãng thời gian dài chờ đợi, mang theo bao cảm xúc thiêng liêng, xúc động.

Liệt sỹ Quán Vi Toản sinh năm 1960, quê tại bản Còn, xã Châu Quang (cũ), nay là xã Quỳ Hợp, Nghệ An. Anh sinh ra trong một gia đình người dân tộc Thái thuần nông, lớn lên giữa núi rừng miền Tây Nghệ An, sớm thấm nhuần tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng của quê hương.

Gia đình và người dân bản Còn long trọng đón hài cốt liệt sỹ Quán Vi Toản trở về quê hương trong không khí trang nghiêm, xúc động (Ảnh: Nguyễn Phê).

Năm 1978, khi vừa tròn 18 tuổi, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ, hành quân vào chiến trường Tây Nam. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, liệt sỹ Quán Vi Toản đã anh dũng hy sinh ngày 27/12/1978. Anh được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Từ đó đến nay, anh nằm lại nơi chiến trường xa. Ở quê nhà, tên anh vẫn được nhắc đến trong những buổi cúng bản, trong ký ức của những người từng tiễn anh lên đường, trong nỗi chờ mong lặng lẽ của cha mẹ, anh em và bà con bản mường suốt gần nửa thế kỷ.

Ngày 14/1, điều mà gia đình và người dân bản Còn mong đợi suốt nhiều thập kỷ đã trở thành hiện thực. Hài cốt liệt sỹ Quán Vi Toản được đưa về quê hương trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Hài cốt liệt sỹ Quán Vi Toản được đưa về nhà em trai tại bản Còn để tổ chức lễ thắp hương trước khi an táng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Từ sáng sớm, bà con trong bản, nhiều người mặc trang phục truyền thống của đồng bào Thái, đã lặng lẽ đứng dọc con đường nhỏ dẫn vào bản, thành kính đón người con của núi rừng trở về với đất mẹ.

Chia sẻ trong giây phút thiêng liêng ấy, ông Quán Vi Tình, em trai liệt sỹ Quán Vi Toản, nghẹn ngào cho biết gia đình đã chờ đợi ngày này suốt gần nửa thế kỷ.

“Mẹ tôi mất rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Hôm nay anh được trở lại với bản, với tổ tiên, gia đình tôi coi như đã trọn một nỗi lòng. Cảm xúc trong tôi lúc này thật khó diễn tả, chỉ biết rất biết ơn các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và bà con bản Còn đã luôn quan tâm, chia sẻ với gia đình”, ông Tình xúc động nói.

Theo ông Tình, cha ông là Quán Vi Vành sinh được 6 người con, trong đó liệt sỹ Quán Vi Toản là con trai cả. Gia đình còn có một người em trai của ông Vành là liệt sỹ Quán Vi Dung, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ năm 1967. Gia đình đang thờ phụng hai liệt sỹ là Quán Vi Toản và Quán Vi Dung.

Chính quyền và nhân dân xã Quỳ Hợp phối hợp gia đình tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Quán Vi Toản tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quỳ Hợp (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngày 15/1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quỳ Hợp phối hợp với Ban cán sự bản Còn và gia đình long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Quán Vi Toản tại Nghĩa trang liệt sỹ Quỳ Hợp.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo địa phương đã công bố quyết định tiếp nhận hài cốt liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳ Hợp nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Sau gần 50 năm, người con của bản Còn đã trở về. Từ nay, khói hương không còn lẻ loi nơi chiến trường xa, mà ấm áp giữa lòng quê hương Nghệ An - nơi anh sinh ra, lớn lên và mãi mãi thuộc về.