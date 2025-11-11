Tra cứu mức lương tối thiểu mới từ 1/1/2026 tại 34 tỉnh thành

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu theo tháng, giờ, áp dụng từ đầu năm 2026 với mức tăng 7,2%.

Cụ thể, lương tối thiểu vùng I tăng từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II tăng từ 4,41 triệu đồng/tháng lên 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III tăng từ 3,86 triệu đồng/tháng lên 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV tăng từ 3,45 triệu đồng/tháng lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Chính phủ quy định người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Doanh nghiệp trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Ngoài ra, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng ban hành danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ 1/1/2026. Dưới đây là danh mục địa bàn mới của 5 tỉnh, thành công nghiệp lớn nhất cả nước.

