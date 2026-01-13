Lao động chỉ cần biết đọc, biết viết là có lương 10-15 triệu đồng/tháng

Ngày 13/1, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 lần 1 với số lao động cần tuyển là gần 8.600 người.

TPHCM tổ chức sàn giao dịch việc làm đầu tiên của năm 2026 (Ảnh: CTV).

Việc tuyển dụng được thực hiện trực tiếp và trực tuyến tại 3 cơ sở của trung tâm ở khu vực TPHCM (cũ), Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và tất cả các chi nhánh đăng ký bảo hiểm thất nghiệp của thành phố nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động thuận tiện tham gia.

Các điểm đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đến để thông báo tình hình việc làm định kỳ hằng tháng. Việc trung tâm tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ tại đây tạo cơ hội cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuận lợi tìm kiếm công việc mới.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, ngày hội này có 69 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng 8.594 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực.

Các vị trí việc làm tập trung ở nhóm lao động phổ thông, sản xuất - chế biến - lắp ráp, kinh doanh - bán hàng... để đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dịp Tết sắp đến. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp tuyển số lượng lao động lớn có chuyên môn kế toán, cơ khí, kỹ thuật điện, nhân viên sản xuất, vận hành máy…

Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức cho người lao động phỏng vấn trực tuyến (Ảnh: CTV).

Mức lương phổ biến trong đợt tuyển dụng này là 10-15 triệu đồng/tháng, chỉ có một số ít vị trí có lương khởi điểm là 8 triệu đồng/tháng.

Những vị trí bán hàng còn có mức thu nhập hấp dẫn hơn khi nhiều công ty rao tuyển nhân viên kinh doanh không cần kinh nghiệm, vừa mới tốt nghiệp nhưng lương khởi điểm đã là 11 triệu đồng/tháng, thử việc 1 tháng là có lương chính thức 13 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản trợ cấp.

Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông của doanh nghiệp rất cao. Nhiều đơn vị rao tuyển hàng trăm lao động chỉ cần biết đọc, biết viết để làm các công việc tay chân, tạp vụ, chăm sóc cây kiểng... Mức lương doanh nghiệp trả cho những lao động này cũng không thấp, trung bình là 10-15 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng năng suất, trợ cấp cơm trưa...

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, đây là thời điểm các doanh nghiệp đẩy nhanh sản xuất kinh doanh để hoàn thành đơn hàng mùa cao điểm tết nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự rất lớn, nhất là các ngành thương mại - dịch vụ.