Ngành nào đang có mức lương đến 70 triệu đồng/tháng ở Việt Nam?

Báo cáo lương và thị trường nhân sự, tuyển dụng năm 2026 của Joboko cho thấy, trong năm 2025, các ngành dẫn đầu về thu nhập gồm y tế – dược, công nghệ thông tin (IT) – phần mềm, cơ điện tử, kinh doanh – bán hàng, kiểm toán, tài chính – ngân hàng và marketing – truyền thông.

Trong đó, ngành y tế – dược (dữ liệu chủ yếu tại khối doanh nghiệp tư nhân) ghi nhận mức lương trung vị cao nhất.

Ngành y tế - dược có mức lương trung vị đối với cấp quản lý cao nhất thị trường, đạt 70 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa: Freepik).

Cụ thể, vị trí quản lý/trưởng phòng đạt khoảng 70 triệu đồng/tháng, trưởng nhóm khoảng 50 triệu đồng/tháng. Nhân sự có trên 3 năm kinh nghiệm nhận mức lương trung vị 25 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm 1–3 năm kinh nghiệm đạt khoảng 18 triệu đồng/tháng.

Lĩnh vực IT – phần mềm cũng tiếp tục nằm trong nhóm có thu nhập cao. Mức lương trung vị của quản lý/trưởng phòng đạt 68,4 triệu đồng/tháng, còn nhân sự có 1–3 năm kinh nghiệm đạt khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Ngành cơ điện tử thu hút sự quan tâm khi mức lương trung vị của nhân sự quản lý đạt 65 triệu đồng/tháng, còn lao động có 1–3 năm kinh nghiệm hưởng khoảng 16 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, báo cáo chỉ ra một xu hướng tuyển dụng mới khi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung, không chỉ giúp ứng viên cải thiện thu nhập mà còn mở rộng đáng kể cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp tăng cường hợp tác và mở rộng thị trường.

Năm 2026, thị trường được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn sau chu kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ của doanh nghiệp trong giai đoạn 2024 –2025.

Theo báo cáo của Joboko, thị trường năm 2026 được dự báo sẽ có nhiều tín hiệu khả quan (Ảnh minh họa: Freepik).

Trước đó, nhiều ngành như xây dựng, sản xuất, kiến trúc đã ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng rõ nét, xu hướng này được kỳ vọng tiếp tục lan rộng khi nền kinh tế cải thiện và dòng vốn đầu tư quay trở lại.

Năm 2026 cũng được dự báo sẽ chứng kiến sự nổi lên của các vị trí gắn với công nghệ và vận hành.

Những công việc liên quan đến AI (trí tuệ nhân tạo) như kỹ sư AI, data engineer (kỹ sư dữ liệu), kỹ sư bán dẫn, kỹ sư vi mạch ngày càng trở nên phổ biến. Nhân sự có khả năng làm chủ công nghệ, biết ứng dụng AI vào công việc được các doanh nghiệp tích cực săn đón.

Song song đó, các nhóm ngành “nóng” như kinh doanh – bán hàng, IT – phần mềm và marketing – truyền thông vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường, duy trì nhu cầu tuyển dụng cao trong năm 2026. Đặc biệt, nhóm ứng viên có 1–5 năm kinh nghiệm tiếp tục là nhóm được săn đón.

Đối với ngành tài chính – ngân hàng, nhiều vị trí việc làm có thể tự động hóa sẽ tiếp tục bị cắt giảm. Tuy nhiên, nhân sự kinh doanh vẫn được tuyển mới nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Đồng thời, các vị trí liên quan đến tài chính số, công nghệ số và dữ liệu tài chính được đánh giá là nhóm nhân sự được săn đón nhiều trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, lĩnh vực IT – phần mềm chịu áp lực lớn từ sự phát triển của AI, dẫn đến xu hướng suy giảm nhu cầu đối với lập trình viên ít kinh nghiệm, mới ra trường.

Năm 2026, nhân sự ngành IT - phần mềm tiếp tục được doanh nghiệp săn đón (Ảnh minh họa: Freepik).

Dù vậy, quá trình chuyển đổi số vẫn tiếp tục, khiến nhu cầu tuyển dụng IT không giảm mà dịch chuyển sang nhóm nhân sự nhiều kinh nghiệm, có tư duy hệ thống, làm sản phẩm và dữ liệu.

Đây vẫn là nhóm duy trì mức lương cao trên thị trường và có tính cạnh tranh lớn. Đặc biệt, các vị trí công nghệ chuyên sâu cho AI, big data (dữ liệu lớn), cũng như kỹ sư công nghệ đặc thù trong tài chính – công nghệ, y sinh học, tiếp tục khiến mặt bằng lương bị đẩy cao, kéo theo tỷ lệ biến động nhân sự lớn.

Trong khi đó, ngành marketing cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhu cầu tuyển chọn khắt khe hơn. Nhóm nhân sự có khả năng đo lường, tối ưu và tự động hóa tiếp tục giữ mặt bằng lương tốt và nhu cầu cao.

Đối với khối hành chính – nhân sự, áp lực được dự báo vẫn lớn khi làn sóng cắt giảm chưa dừng lại, gây khó khăn cho cả nhân sự mới gia nhập lẫn người làm lâu năm. Tuy nhiên, nhóm nhân sự pháp chế, luật được dự báo có thể ghi nhận nhu cầu tuyển dụng tăng trong thời gian tới.