Gần 20 công việc có thể biến mất trong 5 năm tới

Theo báo cáo lương và thị trường lao động 2026, Navigos Group chỉ ra nhóm công việc mang tính lặp lại, hành chính và thủ công được dự báo có nguy cơ bị thu hẹp, biến mất trong 3-5 năm tới.

Cụ thể, nhân viên thu tiền điện nước tại nhà, nhân viên nhập liệu có nguy cơ bị thu hẹp cao nhất, lên đến hơn 49% và 32%.

Tiếp đến là nhân viên tiếp thị qua điện thoại, soát vé, giao dịch viên ngân hàng và các vị trí liên quan, nhân viên bán hàng tận nơi, phát báo, công nhân làm các công việc thủ công hoặc bán thủ công, kế toán, ghi sổ và nhân sự tính lương.

Nhóm nguy cơ nữa phải kể đến là phiên dịch viên và biên dịch viên, nhân viên thiết kế đồ họa, công nhân in ấn và ngành nghề liên quan, thu ngân, nhân viên kho và ghi chép vật liệu, nhân viên hiệu đính, công nhân dệt may, nhân viên phục vụ và hướng dẫn vận tải, trợ lý hành chính và thư ký điều hành, nhân viên điều tra và xử lý bồi thường, thư ký pháp lý.

Kết quả này có được từ khảo sát hơn 250 doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng hơn 1.600 người lao động tại Việt Nam, trải rộng 16 ngành nghề và nhiều cấp bậc, từ thực tập sinh đến vị trí điều hành cao nhất.

Dự kiến công việc sẽ bị thu hẹp trong tương lai (Biểu đồ: Navigos Group).

Navigos Group cho biết, kết quả khảo sát cho thấy doanh nghiệp Việt Nam nhận định rõ xu hướng thu hẹp của các nhóm công việc có mức độ rủi ro cao trước làn sóng số hóa và tự động hóa.

Nhóm bị ảnh hưởng mạnh nhất là các công việc có tính chất lặp lại, thao tác đơn giản và quy trình chuẩn hóa, bao gồm nhân viên thu tiền điện – nước tại nhà, nhân viên nhập liệu, nhân viên tiếp thị qua điện thoại và nhân viên soát vé.

Đây là những vị trí dễ dàng được thay thế bởi công nghệ như thanh toán trực tuyến, chatbot hoặc hệ thống tự động xác thực. Nhóm thứ hai gồm các công việc bán chuyên môn, chịu ảnh hưởng từ sự mở rộng của công nghệ số.

Sự phổ biến của ngân hàng số, thương mại điện tử, robot và dây chuyền tự động hóa đang làm giảm nhu cầu đối với các vị trí này. Một nhóm khác gồm các công việc “kỹ năng nghề nghiệp” như kế toán, ghi sổ, tính lương (14.4%), biên, phiên dịch (14%) hay thiết kế đồ họa (11.2%) cũng xuất hiện trong danh sách có nguy cơ suy giảm.

Điều này cho thấy ảnh hưởng của AI đã mở rộng sang cả những lĩnh vực có yếu tố chuyên môn, đặc biệt với sự phát triển của AI tạo sinh, phần mềm tự động hóa tài chính và các công cụ dịch thuật chất lượng cao.

Navigos Group cho rằng, các kết quả trên phản ánh rằng công việc mang tính lặp lại, hành chính hoặc thủ công đang đứng trước nguy cơ thu hẹp đáng kể trong 3-5 năm tới.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với người lao động trong việc chủ động cập nhật tư duy số, nâng cấp kỹ năng và chuyển dịch sang những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn để duy trì năng lực cạnh tranh trong thị trường lao động tương lai.