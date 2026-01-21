Căn cứ tăng lương hưu, trợ cấp cho khoảng 3,5 triệu người

Theo Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Luật còn quy định điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với người có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu quy định.

Theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương. Đồng thời, năm 2026 cả nước vẫn duy trì việc loại trừ một số khoản thu khi xác định số tăng thu ngân sách địa phương dành cho cải cách tiền lương.

Người dân nhận lương hưu tại TPHCM (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Điểm mới quan trọng là Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để phục vụ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và thực hiện tinh giản biên chế.

Tiếp đó, theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội yêu cầu điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị.

Chính phủ, Thủ tướng được giao chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, để các luật, nghị quyết được thi hành ngay khi có hiệu lực.

Gần đây nhất từ 1/7/2024, Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh tăng thêm 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Mức điều chỉnh này cao gấp 2 lần mức điều chỉnh tăng bình quân của giai đoạn 2013-2023. Cả nước có khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp.

Bên cạnh đó, với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước 1/1/1995, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Theo đó, lương hưu sẽ tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 24 lần điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người về hưu.