Tiếp tục làm việc không thuộc diện nhận trợ cấp tinh giản

Bộ Nội vụ cho biết, khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 thì không còn chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Ngày 31/5 vừa qua, chính thức chấm dứt sử dụng cán bộ không chuyên trách này.

Những trường hợp nghỉ việc ngay sau khi sắp xếp bộ máy sẽ được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Mặt khác, cán bộ khi thôi chức danh người hoạt động không chuyên trách xã nhưng vẫn tiếp tục giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì không thuộc đối tượng nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Chị Phí Thị Trang hoàn trả hơn 229 triệu đồng và tiếp tục công việc tại tổ dân phố (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bộ Nội vụ dẫn trường hợp cụ thể như ông Nguyễn Văn A., từ ngày 1/7/2025 không còn giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã nhưng vẫn đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, thì không được xác định là đối tượng nghỉ việc để hưởng chế độ tinh giản theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Hoàn trả tiền trợ cấp khi nào?

Bên cạnh đó, trường hợp được cấp có thẩm quyền bố trí hoạt động không chuyên trách ở khu phố, thôn, tổ dân phố (sau 1/7/2025), nếu đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định 170/2025 sẽ thuộc trường hợp để xem xét, tiếp nhận vào làm công chức.

Cũng theo Bộ Nội vụ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 154/2025 không thuộc trường hợp để tiếp nhận làm công chức.

Ngoài ra, Nghị định 154/2025 quy định trường hợp tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

Đó là trường hợp của chị Phí Thị Trang (35 tuổi). Sau 9 năm giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thành Nhất (Đắk Lắk), chị đã nhận hơn 229 triệu đồng hỗ trợ cán bộ bán chuyên trách khi nghỉ việc theo Nghị định 154.

Sau khi nghỉ, chị Trang được phân công làm Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7, phường Thành Nhất. Khi biết trường hợp cán bộ đã nhận trợ cấp theo Nghị định 154 nhưng muốn tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Chi bộ phải hoàn trả khoản tiền đã nhận, chị Trang đã quyết định làm đơn xin trả lại toàn bộ số tiền.

Bên cạnh đó, xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) đã ký quyết định thu hồi kinh phí thực hiện chế độ Nghị định 154 theo nguyện vọng của chị Hồ Thị Phương Loan (32 tuổi, trú thôn Ngọc Tu).

Đây là số tiền hơn 213 triệu đồng chị Loan được hỗ trợ diện cán bộ không chuyên trách khi nghỉ việc. Sau đó chị Loan đã có đơn nêu nguyện vọng trả lại số tiền trên để xin tiếp tục công tác với vị trí trưởng thôn.

Trước thời điểm sắp xếp bộ máy, cả nước có khoảng 120.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Đến ngày 15/7, các địa phương đã tiếp nhận 4.012 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào công chức, 395 người vào viên chức, ký hợp đồng lao động với 2.206 người.

Đồng thời, các tỉnh thành bố trí 7.587 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tiếp tục công tác ở thôn, tổ dân phố và 1.541 người vào các vị trí công tác khác.