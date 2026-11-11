Sáng 11/11, giải trình trước Quốc hội về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đề cập trường hợp cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường đã nhận trợ cấp tinh giản nhưng sau đó được bố trí tiếp tục làm việc ở thôn, ấp.

Nội dung này được Bộ trưởng làm rõ sau ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) về chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị liên quan đến việc thay đổi chính sách.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tiếp thu giải trình trước Quốc hội sáng 11/11 (Ảnh: Minh Châu).

Đã nhận trợ cấp tinh giản lại được bố trí việc mới

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, trong phụ lục báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri có ý kiến đề nghị nghiên cứu chính sách cho phép người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã hưởng chế độ tinh giản sau đó được bố trí làm việc ở thôn, tổ dân phố không phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.

Tại phần trả lời kiến nghị, cơ quan chức năng chủ yếu viện dẫn quy định hiện hành về việc phải hoàn trả trợ cấp, đồng thời đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định.

Đại biểu cho rằng điều cử tri mong muốn được xem xét không chỉ là cách thực hiện quy định hiện hành mà còn là sự phù hợp của chính sách.

Theo bà, câu trả lời cần làm rõ là cơ quan chức năng có tiếp thu đề xuất sửa đổi chính sách để người được bố trí việc không phải hoàn trả kinh phí hay không.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) (Ảnh: Quốc hội).

Nguyên tắc một người trong cùng một việc không hưởng 2 chính sách

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, việc trước hết phải tiến hành rà soát, bố trí, phân công nhiệm vụ mới, ưu tiên bố trí những người này về thôn, ấp, khóm để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Chỉ những trường hợp còn dôi dư sau khi rà soát, bố trí công việc mới thực hiện chính sách tinh giản.

Theo Bộ trưởng, những trường hợp đã được giải quyết chính sách tinh giản, sau đó lại tiếp tục phân công làm nhiệm vụ không chuyên trách tại thôn, ấp mà không hoàn trả khoảnc hế độ đã nhận là không đúng quy định.

Việc điều chỉnh chính sách, theo đó, cần được xem xét kỹ lưỡng, bởi không thể để một người trong cùng một việc lại được hưởng hai chính sách.

Theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thuộc diện được xem xét hưởng chính sách trợ cấp theo quy định.

Mức trợ cấp được xác định căn cứ vào thời gian công tác, mức phụ cấp hằng tháng và thời gian còn lại đến tuổi nghỉ hưu. Tùy từng trường hợp, người nghỉ việc có thể được hưởng trợ cấp theo thời gian công tác, trợ cấp tìm việc làm và các chế độ liên quan.

Tuy nhiên, khoản 4 Điều 9 nghị định quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc nhưng được bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì không được hưởng chính sách tinh giản.

Đáng chú ý, khoản 6 Điều 3 quy định người đã tinh giản biên chế, nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong vòng 60 tháng kể từ ngày tinh giản, phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.