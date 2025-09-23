Chính sách với công chức nghỉ việc khi dừng trợ cấp theo Nghị định 178

Chính sách với người nghỉ việc sau 1/9

Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn chính sách, chế độ theo Nghị định 178 đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8.

Như vậy, từ 1/9, các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 chính thức kết thúc.

Cho nên, từ thời điểm trên, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo diện tinh giản biên chế sẽ chuyển sang thực hiện theo Nghị định 154 quy định về tinh giản biên chế.

Nghị định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã.

Nghị định 154 cũng nêu rõ 5 nhóm được thụ hưởng chính sách, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, nghị định cũng đưa ra từng chính sách cụ thể đối với các nhóm đối tượng như: Chính sách nghỉ hưu trước tuổi, chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước, chính sách thôi việc, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nghỉ việc.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, sắp xếp bệnh viện, trường học

Theo Kế hoạch 130, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không trùng chức năng, nhiệm vụ.

Ở địa phương, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu cần khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Chỉ đạo yêu cầu chỉ giữ lại các đơn vị thuộc bộ, ngành phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định.

Liên quan đến sắp xếp các học viện, đại học, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề, Ban Chỉ đạo yêu cầu phân cấp mạnh quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính quyền địa phương; sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn.

Cùng với đó, theo Ban Chỉ đạo, cần nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học, chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý.

Đối với bệnh viện, Ban Chỉ đạo quán triệt tiếp tục sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý.

Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng, chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa, an ninh y tế.