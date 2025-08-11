Khẩn trương đánh giá, xếp loại công chức theo KPI từ đầu năm 2026

Theo thông báo số 408, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI (tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ), để bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2026.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng để triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng bao gồm xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong và ngoài nước; có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc, hoàn thành trong tháng 8/2025.

Đồng thời, Bộ Nội vụ được giao tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kịp thời nắm bắt thông tin tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

Theo kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo của Chính phủ nhận định còn tồn tại một số hạn chế như cải cách thủ tục hành chính còn chậm, tỷ lệ dịch vụ công toàn trình mới đạt 39,51% (mục tiêu là 80%); công tác hỗ trợ, truyền thông còn yếu, xuất hiện tình trạng “cò làm giấy tờ"; thể chế, chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa đầy đủ, còn thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành luật…

Nguyên nhân là do sự kết nối, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế; thiếu hệ thống KPI và công cụ quản lý trực quan, khiến việc đánh giá còn hình thức; một số nhiệm vụ mới, phức tạp, chưa có tiền lệ, cần thêm thời gian nghiên cứu và sự phối hợp đa ngành…