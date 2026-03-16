Họp trực tuyến, dùng xe chung để giảm chi phí xăng dầu

UBND tỉnh Gia Lai vừa gửi công văn tới các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường tiết kiệm trong tiêu dùng xăng dầu, nghiêm túc thực hiện tiết giảm chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng xe công.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, giá xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động. Việc thực hiện tiết kiệm trong tiêu dùng xăng dầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phát biểu trong một buổi họp với 135 xã, phường (Ảnh: Doãn Công).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng phương tiện xe công. Sắp xếp, tối ưu hóa tuyến đường công tác, kết hợp nhiều nội dung trong cùng chuyến công tác khi có thể và tăng cường tổ chức họp trực tuyến để giảm nhu cầu đi lại. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ định mức sử dụng xăng dầu theo ngày, tháng tại cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khi tham gia đoàn công tác của tỉnh cần tuân thủ sự phân công, sử dụng xe chung do Văn phòng UBND tỉnh bố trí nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng xe riêng, tiết kiệm ngân sách, tăng cường quản lý tài sản công theo quy định hiện hành.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai, các đơn vị, địa phương hạn chế tối đa việc sử dụng đi xe riêng cho các chức danh lãnh đạo; tổ chức sử dụng hợp lý, tiết kiệm ô tô công trong các chuyến đi công tác cơ sở, tham dự các hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách và các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng xe công và tiêu dùng xăng dầu tại cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xăng dầu không đúng quy định hoặc gây lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng xăng dầu nhằm tạo thói quen trong tiêu dùng, gắn việc thực hành tiết kiệm với các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng ô tô công. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng xăng dầu và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng chi phí xăng dầu của cơ quan, đơn vị.