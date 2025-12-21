Đồng Nai không chuyển giao trụ sở dôi dư về Trung tâm phát triển quỹ đất

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 12024/UBND-KTNS về việc điều chỉnh phương án xử lý các trụ sở làm việc dôi dư sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp.

Theo chỉ đạo mới nhất từ lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính về việc không tiếp tục chuyển giao các cơ sở nhà đất dôi dư từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện sang Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác như các kế hoạch đã ban hành trước đó.

Thay vào đó, các trụ sở này sẽ được chuyển giao về cho UBND các xã, phường theo phạm vi địa bàn quản lý nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tối đa hóa nguồn thu ngân sách từ việc quản lý, khai thác tài sản công không dùng để ở.

Một góc phường Tân Mai, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: DT).

Việc điều chỉnh này được căn cứ trên quy định tại Nghị định số 286/2025/NĐ-CP, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ và hiệu quả quản trị tài sản của chính quyền cơ sở. Để đảm bảo lộ trình chuyển giao diễn ra đúng quy định, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát kỹ lưỡng hồ sơ và số liệu trước khi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cuối cùng.

Bên cạnh đó, các xã và phường cần căn cứ thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương để rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trực thuộc, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tiếp nhận và vận hành các cơ sở nhà đất dôi dư này.

Theo thống kê sơ bộ, danh sách các trụ sở dôi dư đợt này tập trung tại nhiều địa bàn trọng điểm như phường Bình Phước với 22 trụ sở, phường Bình Long và phường Trấn Biên mỗi nơi có 7 trụ sở, cùng nhiều mặt bằng tại các xã Đồng Phú, Lộc Ninh, Tân Khai.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo thông qua Sở Tài chính để có biện pháp xử lý dứt điểm, tránh tình trạng lãng phí tài sản công sau khi tinh giản bộ máy.